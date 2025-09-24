Ив Мисси: «Сосредоточился на работе в «краске». Надо разобраться с этим перед расширением арсенала»
Ив Мисси рассказал о своих тренировках в межсезонье.
21-летний центровой готовился ко 2-му сезону в НБА.
«Полагаю, что должен уметь четко действовать под кольцом, разобраться с этим, перед тем как расширять свой арсенал. Когда это произойдет, я буду работать над разными вещами, но пока сконцентрирован на «краске».
Отрабатываю завершение из-под кольца. Набираю уверенность и силу рывка.
Стараюсь также исправить процент попадания штрафных (62,3 в прошлом сезоне)», – рассказал Мисси.
Летом центровой выступал в Афробаскете за сборную Камеруна. Мисси набирал 13,2 очка, 7,3 подбора, 2 передачи и 2,7 блок-шота в среднем, реализуя 62,5% бросков с игры, 40% из-за дуги и 60% с линии.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pelicans Film Room
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости