Домантас Сабонис получил травму задней поверхности правого бедра в матче с «Клипперс»
Домантас Сабонис не смог завершить игру с «Клипперс».
Центровой «Кингз» отыграл 24 минуты, набрав 15 очков (7 из 14 с игры, 0 из 5 из-за дуги), 14 подборов и 5 передач.
В середине 3-й четверти Сабонис покинул площадку и больше не вернулся в игру.
У центрового травма задней поверхности правого бедра.
«Кингз» уступили «Клипперс» со счетом 91:109.
Дальше «Сакраменто» предстоит встреча с «Лейкерс» в рамках «предсезонки», а «регулярка» откроется игрой против «Финикса» 22 октября.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6179 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джеймса Хэма
