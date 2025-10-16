0

Домантас Сабонис получил травму задней поверхности правого бедра в матче с «Клипперс»

Домантас Сабонис не смог завершить игру с «Клипперс».

Центровой «Кингз» отыграл 24 минуты, набрав 15 очков (7 из 14 с игры, 0 из 5 из-за дуги), 14 подборов и 5 передач.

В середине 3-й четверти Сабонис покинул площадку и больше не вернулся в игру.

У центрового травма задней поверхности правого бедра.

«Кингз» уступили «Клипперс» со счетом 91:109.

Дальше «Сакраменто» предстоит встреча с «Лейкерс» в рамках «предсезонки», а «регулярка» откроется игрой против «Финикса» 22 октября.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6179 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джеймса Хэма
logoСакраменто
травмы
logoКлипперс
logoНБА
logoДомантас Сабонис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Предсезонные матчи. 37:8 в 4-й четверти помогли «Далласу» разгромить «Лейкерс», «Сакраменто» крупно уступил «Клипперс» и другие результаты
15сегодня, 06:30
Фэнтези НБА: пора собирать команды! Йокич, Дончич, Яннис, Шэй уже ждут вас
сегодня, 03:30
Джейлен Грин усугубил травму задней поверхности бедра и пропустит открытие регулярного сезона
1вчера, 08:35
Главные новости
«Никс» «ошарашены» завершением карьеры Малкольма Брогдона
6сегодня, 09:45
Джейсон Кидд: «Пока это еще не так заметно, но команде нравится, когда Купер Флэгг действует в роли плеймейкера»
сегодня, 09:30
Лука Вильдоса арестован в Болонье за блокировку машины скорой помощи и нападение на медиков
4сегодня, 09:12
«Культура вбросов так надоела». Леброн Джеймс порадовался новому сегменту ESPN с Тимом Леглером
2сегодня, 08:59
«Надеюсь, следующие игры пройдут при полных трибунах». «Хапоэль» обыграл «Валенсию» за закрытыми дверями
сегодня, 08:33
Джей Джей Редик: «Флэгг никого мне не напоминает. Много говорят о Гранте Хилле, но Купер особенный»
3сегодня, 07:59
Евролига. «Жальгирис» примет «Милан», «Фенербахче» встретится с «Баварией» и другие матчи
1сегодня, 07:35
Гэйб Винсент забросил 5 трехочковых за первые 4 минуты матча с «Далласом»
5сегодня, 07:31Видео
Ламело Болл и Ксавьер Тиллман – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 06:50Видео
Лука Дончич и Энтони Дэвис тепло пообщались перед предсезонным матчем
2сегодня, 06:40Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чейссон Рэндл присоединится к «Лондону»
35 минут назад
«Валенсия» не стала продлевать сотрудничество с Ике Ироэгбу
46 минут назад
G-лига объявила о новом долгосрочном коллективном соглашении
1сегодня, 08:25
«Заткнись на хрен». Джо Маззулле не понравилось обращение Иммануэла Куикли к скамейке «Селтикс»
6сегодня, 07:45Видео
Айзейя Кэнан успешно перенес операцию по восстановлению крестообразной связки
сегодня, 07:10Фото
Еврокубок. «Лондон» примет «Тренто»
сегодня, 06:59
«Анадолу Эфес» отрицает слухи о том, что Роландс Шмитс может покинуть клуб
сегодня, 05:15
«Валенсия» официально рассталась с форвардом Нэйтом Сестиной
сегодня, 04:56
«Бруклин» отчислил Цзэна Фаньбо и Малакая Смита
сегодня, 04:45
Еврокубок. «Литкабелис» уступил «Ульму», «Бурк» обыграл «Панионис» и другие результаты
вчера, 20:59