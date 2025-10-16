Домантас Сабонис получил травму задней поверхности правого бедра в матче с «Клипперс»

Домантас Сабонис не смог завершить игру с «Клипперс».

Центровой «Кингз» отыграл 24 минуты, набрав 15 очков (7 из 14 с игры, 0 из 5 из-за дуги), 14 подборов и 5 передач.

В середине 3-й четверти Сабонис покинул площадку и больше не вернулся в игру.

У центрового травма задней поверхности правого бедра.

«Кингз» уступили «Клипперс » со счетом 91:109.

Дальше «Сакраменто » предстоит встреча с «Лейкерс» в рамках «предсезонки», а «регулярка» откроется игрой против «Финикса» 22 октября.