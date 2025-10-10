Девин Букер: «Лето выдалось слишком долгим. На мне сейчас лежит большая ответственность»

Девин Букер рассказал о новой роли в «Санз».

После перестановок в составе и ухода Кевина Дюрэнта защитник намерен стать единоличным лидером «Финикса ».

«Прошедшее лето выдалось слишком долгим – мы не играли в плей-офф – так что я с нетерпением жду возвращения.

У меня большие ожидания. У нас произошли некоторые изменения в составе, сменились тренеры, ясно, что на мне лежит большая ответственность – быть лидером, продолжать исполнять эту роль и объединить всех, чтобы мы могли сейчас все правильно начать.

Предсезонные матчи в Китае? Полезно вытащить команду из зоны комфорта и вместе отправиться в путешествие перед началом сезона. Думаю, это укрепляет товарищеские отношения, мы сможем приступить к налаживанию связей. Я не говорю, что дома есть какие-то отвлекающие факторы, но здесь мы все вместе, и классно, что у ребят в команде есть возможность совместно заняться чем-то еще помимо баскетбола», – заявил Букер .