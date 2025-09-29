Девин Букер показал свое внушительное хранилище кроссовок и винтажных автомобилей
Звездный защитник «Финикса» продемонстрировал свою коллекцию спортивной обуви.
Девин Букер устроил стримеру IShowSpeed экскурсию по своему гаражу в Финиксе, где находится огромная стена с более чем 200 парами кроссовок. Среди них есть игровые кроссовки товарищей Букера по сборной США с Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Также на этой стене есть секция, посвященная Кобе Брайанту, который является идолом Букера.
Помимо обуви, в коллекции защитника есть множество винтажных автомобилей, включая Chevrolet Impala 1959 года, Buick Grand National 1987 года, Impala SS 1996 года и кастомный Chevy K5 Blazer 1970 года.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
