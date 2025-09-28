  • Спортс
  • Десмонд Бэйн: «Один из тренеров как-то сказал, что единственное различие между мной и Стефом Карри в том, что он провел больше часов в зале»
2

Десмонд Бэйн: «Один из тренеров как-то сказал, что единственное различие между мной и Стефом Карри в том, что он провел больше часов в зале»

Бэйн поделился секретом, как ему удалось стать трехочковым снайпером.

«В конечном счете, только количество труда и определяет твой успех. Сколько времени ты вкладываешь? Один из моих университетских тренеров как-то сказал мне, что единственное различие между мной и Стефом Карри, мной и Клэем Томпсоном, мной и Бадди Хилдом – всеми теми парнями, на которых я тогда равнялся – в том, что они провели больше часов в зале. После этих слов я сказал себе: «Что ж, есть только один способ их догнать», – рассказал Бэйн.

В прошлом сезоне процент попаданий из-за дуги Десмонда Бэйна составлял 39,2%.

Для сравнения: Стефен Карри – 39,7%, Клэй Томпсон – 39,1%, Бадди Хилд – 37%.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2742 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportskeeda
