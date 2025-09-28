Десмонд Бэйн: «Один из тренеров как-то сказал, что единственное различие между мной и Стефом Карри в том, что он провел больше часов в зале»
Бэйн поделился секретом, как ему удалось стать трехочковым снайпером.
«В конечном счете, только количество труда и определяет твой успех. Сколько времени ты вкладываешь? Один из моих университетских тренеров как-то сказал мне, что единственное различие между мной и Стефом Карри, мной и Клэем Томпсоном, мной и Бадди Хилдом – всеми теми парнями, на которых я тогда равнялся – в том, что они провели больше часов в зале. После этих слов я сказал себе: «Что ж, есть только один способ их догнать», – рассказал Бэйн.
В прошлом сезоне процент попаданий из-за дуги Десмонда Бэйна составлял 39,2%.
Для сравнения: Стефен Карри – 39,7%, Клэй Томпсон – 39,1%, Бадди Хилд – 37%.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости