Майкл Портер набрал 34 очка и 10 подборов во встрече с «Рэпторс»

Форвард «Бруклина» стал самым результативным игроком матча.

За 33,5 минуты на паркете в игре с «Торонто » Портер записал на свой счет 34 очка, реализовав 12 из 20 бросков с игры, 6 из 11 трехочковых и 4 из 5 штрафных.

Также в активе 27-летнего форварда 10 подборов и 3 передачи при 4 потерях.

«Нетс» уступили «Рэпторс» – 114:119.