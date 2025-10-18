Майкл Портер набрал 34 очка и 10 подборов во встрече с «Рэпторс»
Форвард «Бруклина» стал самым результативным игроком матча.
За 33,5 минуты на паркете в игре с «Торонто» Портер записал на свой счет 34 очка, реализовав 12 из 20 бросков с игры, 6 из 11 трехочковых и 4 из 5 штрафных.
Также в активе 27-летнего форварда 10 подборов и 3 передачи при 4 потерях.
«Нетс» уступили «Рэпторс» – 114:119.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8816 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бруклина»
