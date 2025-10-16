«Заткнись на хрен». Джо Маззулле не понравилось обращение Иммануэла Куикли к скамейке «Селтикс»

Джо Маззулла резко отреагировал на трэшток Иммануэла Куикли.

После трехочкового из угла защитник «Торонто» активно жестикулируя обратился к скамейке «Бостона».

«Заткнись на хрен», – раздраженно ответил ему главный тренер, после этого взяв тайм-аут.

Это дальнее попадание стало единственным для Куикли в матче (1 из 8 из-за дуги). Защитник закончил встречу с 14 очками и 6 передачами за 30 минут. «Торонто» уступил со счетом 108:110.