Джейлен Браун покинул матч с «Торонто» из-за травмы, однако намерен сыграть в первом матче «регулярки»

Джейлен Браун покинул игру с «Рэпторс» из-за напряжения в подколенном сухожилии.

Главный тренер «Бостона » Джо Маззулла заявил, что не считает травму серьезной: «Думаю, с ним все будет в порядке. Поговорил с Джейленом после игры, он сказал, что все нормально, но полной информации я пока не получил».

28-летний форвард провел на паркете всего 7 минут и покинул игру уже в первой четверти.

23 октября «Бостон» проведет свой первый матч нового сезона НБА , соперником команды станет «Филадельфия».