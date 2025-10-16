Джейлен Браун покинул матч с «Торонто» из-за травмы, однако намерен сыграть в первом матче «регулярки»
Джейлен Браун покинул игру с «Рэпторс» из-за напряжения в подколенном сухожилии.
Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла заявил, что не считает травму серьезной: «Думаю, с ним все будет в порядке. Поговорил с Джейленом после игры, он сказал, что все нормально, но полной информации я пока не получил».
28-летний форвард провел на паркете всего 7 минут и покинул игру уже в первой четверти.
23 октября «Бостон» проведет свой первый матч нового сезона НБА, соперником команды станет «Филадельфия».
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6760 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
