  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Браун покинул матч с «Торонто» из-за травмы, однако намерен сыграть в первом матче «регулярки»
0

Джейлен Браун покинул матч с «Торонто» из-за травмы, однако намерен сыграть в первом матче «регулярки»

Джейлен Браун покинул игру с «Рэпторс» из-за напряжения в подколенном сухожилии.

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла заявил, что не считает травму серьезной: «Думаю, с ним все будет в порядке. Поговорил с Джейленом после игры, он сказал, что все нормально, но полной информации я пока не получил».

28-летний форвард провел на паркете всего 7 минут и покинул игру уже в первой четверти.

23 октября «Бостон» проведет свой первый матч нового сезона НБА, соперником команды станет «Филадельфия».

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6760 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoДжейлен Браун
предсезонные матчи
logoНБА
logoДжо Маззулла
logoБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Браун и Винс Уильямс сцепились в предсезонном матче и получили по техническому замечанию
59 октября, 05:41Видео
Джейлен Браун: «Это, пожалуй, моя самая тяжелая предсезонка с точки зрения физической подготовки»
37 октября, 20:59
Джейлен Браун: «У меня больше побед в плей-офф, чем у 15 или 16 команд. Я знаю, что для этого нужно»
27 октября, 05:56
Главные новости
«Виртус» опубликовал официальное заявление по поводу инцидента с Лукой Вильдосой
18 минут назад
«Милуоки» отчислил Криса Ливингстона
41 минуту назад
Джексон Хэйс оформляет словенский паспорт и планирует выступать за сборную Словении
2сегодня, 14:03
Стив Нэш: «Шэй Гилджес-Александер – величайший игрок в истории Канады»
3сегодня, 13:42
Егор Дёмин с первой попытки выбил «страйк» в челлендже новичков «Бруклина»
3сегодня, 13:30Видео
Евролига. «Жальгирис» примет «Милан», «Фенербахче» встретится с «Баварией» и другие матчи
1сегодня, 12:17
Джордан Нвора из «Црвены Звезды» стал MVP 4-го тура Евролиги
1сегодня, 11:47Фото
Кэмерон Джонсон: «Йокич может выглядеть медленным, но все его решения принимаются за доли секунды»
сегодня, 11:42
Лоренцо Браун получил травму левой икроножной мышцы и пропустит игру с «Жальгирисом»
сегодня, 11:27
Энджел Риз приняла участие в шоу Victoria’s Secret
5сегодня, 10:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ненад Димитриевич пропустит около месяца из-за перелома пальца ноги
59 минут назад
Еврокубок. «Лондон» примет «Тренто»
сегодня, 12:17
Остоя Мияйлович: «Партизану» не хватает одного «большого», но возьмем только того, кто принесет результат»
сегодня, 11:14
Чейссон Рэндл присоединится к «Лондону»
сегодня, 10:24
«Валенсия» не стала продлевать сотрудничество с Ике Ироэгбу
сегодня, 10:13
G-лига объявила о новом долгосрочном коллективном соглашении
2сегодня, 08:25
«Заткнись на хрен». Джо Маззулле не понравилось обращение Иммануэла Куикли к скамейке «Селтикс»
7сегодня, 07:45Видео
Айзейя Кэнан успешно перенес операцию по восстановлению крестообразной связки
сегодня, 07:10Фото
«Анадолу Эфес» отрицает слухи о том, что Роландс Шмитс может покинуть клуб
сегодня, 05:15
«Валенсия» официально рассталась с форвардом Нэйтом Сестиной
сегодня, 04:56