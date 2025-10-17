  • Спортс
  • Тайлер Хирро, Норман Пауэлл и Эндрю Уиггинс вряд ли получат продления от «Майами» в ближайшее время
3

«Хит» осторожно подходят текущей работе с платежкой.

Перед командой стоит необходимость определиться с будущим сотрудничеством с защитниками Тайлером Хирро и Норманом Пауэллом и форвардом Эндрю Уиггинсом.

Контракт Хирро заканчивается летом 2027 года, Пауэлла – в следующее межсезонье. У Уиггинса опция игрока на сезон-2026/27.

Хирро не получал предложений от «Майами». ESPN не ожидает продления этих баскетболистов в ближайшее время, кроме возможного однолетнего контракта для Пауэлла.

Клуб собирается побороться за звездных свободных агентов летом 2027 года, когда на рынок могут выйти Никола Йокич, Яннис Адетокумбо, Донован Митчелл, Энтони Дэвис, Стеф Карри, Карл-Энтони Таунс, Трэй Янг и Кайри Ирвинг.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
