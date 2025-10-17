Ветераны «Филадельфии» заполнили машину Адема Боны попкорном и скрутили колесо

Бона стал жертвой розыгрыша товарищей по команде.

В видео-ролике, который снял и опубликовал Андре Драммонд , у шкафчика Боны лежало колесо. Как выяснилось, это колесо от его собственного автомобиля, который через люк в крыше был заполнен попкорном.

Драммонд сказал, что «вот что бывает, когда ты не уступаешь стол», намекая, что второгодка, возможно, не уступил массажный стол ветерану. Бона в ответ сказал, что не хотел уходить со стола. В видео мелькнули многие игроки «Сиксерс», включая Джоэла Эмбиида, который нашел ситуацию весьма забавной.

Ви Джей Эджкомб, выбранный под общим 3-м номером на драфте НБА 2025 года, вышел на парковку, чтобы лично увидеть машину Боны , заполненную попкорном. Драммонд сказал, что «вот что бывает, когда не следуешь указаниям», и пошутил с Эджкомбом, что он «следующий». В ответ тот улыбнулся, погрозил пальцем, несколько раз сказал «нет» и быстро отошел.