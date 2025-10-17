Трэй Янг и «Атланта» не достигнут договоренности о продлении контракта до старта сезона
Переговоры между Янгом и «Хоукс» о новом соглашении затягиваются.
По данным The Athletic, клуб и звездный разыгрывающий не договорятся о продлении контракта до начала регулярного сезона.
Янг вступает в последний гарантированный год своего пятилетнего контракта на 215 миллионов долларов, и его будущее в команде, как сообщается, остается неопределенным.
Если он не подпишет новое соглашение до конца грядущего сезона, то сможет стать неограниченно свободным агентом, отказавшись от опции игрока на 48,9 миллиона долларов за сезон-2026/27.
В прошлом розыгрыше турнира 27-летний Янг в среднем набирал 24,2 очка и 11,6 передачи за игру и был выбран для участия в своем четвертом Матче всех звезд.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8624 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
