Дюрэнт о словах Баркли про «водителя автобуса»: «Он никогда не знал, каково это – отбросить свое эго, чтобы помочь команде выиграть чемпионство. Всегда речь шла только о нем»

Форвард «Хьюстона» ответил на претензии телеэксперта.

В 2016 году Дюрэнт подписал контракт с «Уорриорс» в статусе свободного агента, и это решение было плохо воспринято баскетбольной общественностью. Учитывая, что «Голден Стэйт» уже выигрывал титул со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином, решение Дюрэнта присоединиться к ним казалось простым способом добавить несколько чемпионств в свою коллекцию.

Чарльз Баркли был одним из критиков и в итоге заявил, что Дюрэнт был недостаточно хорош, чтобы самостоятельно «вести автобус» в походе за титулом, и что ему нужно было быть пассажиром у такого игрока, как Карри.

Отвечая на комментарии Баркли, Дюрэнт дал понять, что считает, что выполнял все возможные роли, помогая «Голден Стэйт» выиграть два чемпионства за свое время там.

«Я и рулил автобусом, и бензин заливал, был и топливом, и колесами, и осью, и тормозами – всеми возможными частями. Я был и в задней части автобуса. Я играл каждую роль в той команде. Баркли никогда не знал, каково это – отбросить свое эго, чтобы выйти и помочь городу, команде выиграть чемпионство. Всегда речь шла только о нем. Вся его жизнь, вся его карьера. Вся его жизнь была о том, что он чувствует, как он хочет разговаривать, как он может сказать кому угодно что угодно. Потому что: «Я Чарльз Баркли. Могу говорить, что захочу», – поддел телеведущего Дюрэнт.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8503 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Netflix Sports в соцсети X
logoКевин Дюрэнт
logoГолден Стэйт
logoЧарльз Баркли
logoНБА
