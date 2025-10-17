Энджел Риз: «Я готова заплатить штраф, лишь бы не общаться с прессой, потому что мои слова всегда искажают»

У звезды «Чикаго» нет желания взаимодействовать со СМИ.

«Даже перед игрой я в ужасе от того, о чем меня сейчас спросит пресса. Вопрос может быть самым безобидным, но его обязательно перевернут с ног на голову или представят в другом свете. Я думаю: «Ты здесь специально, чтобы устроить скандал, или ты здесь, чтобы задать вопрос?»

Мне действительно тяжело даются интервью, потому что я вообще не хочу ни с кем разговаривать. Есть определенные люди, с которыми я знаю, что могу поговорить, но некоторые... Я лучше заплачу штраф. Я готова заплатить штраф, лишь бы не общаться с прессой, потому что мои слова всегда искажают. Вот до чего докатились сегодняшние медиа», – заявила баскетболистка.

В начале сентября «Скай» отстранили Энджел Риз от участия в матчах за, как заявил клуб, «высказывания, наносящие ущерб команде». Ранее Риз дала интервью газете, в котором, среди прочего, усомнилась в способностях своих партнерш по команде помогать коллективу. Форвард принесла публичные извинения, заявив, что ее комментарии «были вырваны из контекста».