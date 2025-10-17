«Црвена Звезда» хотела арендовать Ти Джей Шортса, «Панатинаикос» отказал

Сербский клуб в поисках усиления пытался взять в аренду Шортса.

Из-за того, что Девонте Грэм, Айзейя Кэнан и Тайсон Картер выбыли из ротации, «Црвена Звезда » изучает все возможные пути укрепления команды и, как сообщает журналист Сотирис Ветакис, направила в «Панатинаикос » запрос на аренду Ти Джей Шортса, который был отклонен.

Сам Шортс переживает непростой старт сезона в составе греческого клуба: в первых трех матчах Евролиги в этом сезоне он в среднем набирает 3,2 очка и 2,8 передачи за 13 минут на площадке.

Выступая в прошлом сезоне за «Париж», разыгрывающий имел в среднем 19 очков, 7,3 передачи и 2,6 подбора за игру.