0

«Црвена Звезда» хотела арендовать Ти Джей Шортса, «Панатинаикос» отказал

Сербский клуб в поисках усиления пытался взять в аренду Шортса.

Из-за того, что Девонте Грэм, Айзейя Кэнан и Тайсон Картер выбыли из ротации, «Црвена Звезда» изучает все возможные пути укрепления команды и, как сообщает журналист Сотирис Ветакис, направила в «Панатинаикос» запрос на аренду Ти Джей Шортса, который был отклонен.

Сам Шортс переживает непростой старт сезона в составе греческого клуба: в первых трех матчах Евролиги в этом сезоне он в среднем набирает 3,2 очка и 2,8 передачи за 13 минут на площадке.

Выступая в прошлом сезоне за «Париж», разыгрывающий имел в среднем 19 очков, 7,3 передачи и 2,6 подбора за игру.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8603 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoЦрвена Звезда
logoПанатинаикос
logoчемпионат Греции
Ти Джей Шортс
logoЕвролига
logoАдриатическая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джордан Нвора из «Црвены Звезды» стал MVP 4-го тура Евролиги
1вчера, 11:47Фото
Црвена Звезда – Реал – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 17 октября 2025
вчера, 09:08Пользовательская новость
Тайсон Картер выбыл на неопределенный срок из-за тромбоэмболии, «Црвена Звезда» ищет замену
613 октября, 14:36
Главные новости
Егор Дёмин дебютирует в предсезонке «Бруклина» в игре с «Торонто»
8 минут назад
Коллин Секстон потерял 7,5 см роста по новым измерениям
1650 минут назад
Ветераны «Филадельфии» заполнили машину Адема Боны попкорном и скрутили колесо
1сегодня, 11:14Видео
Данк Джей Ди Дэвисона через Вита Крейчи и «мельница» Трея Мерфи стали лучшими моментами игрового дня НБА
2сегодня, 09:48Видео
Камело Энтони предсказал MVP Виктора Вембаньямы: «Инопланетянина мы еще не видели»
6сегодня, 09:33
Дюрэнт о словах Баркли про «водителя автобуса»: «Он никогда не знал, каково это – отбросить свое эго, чтобы помочь команде выиграть чемпионство. Всегда речь шла только о нем»
19сегодня, 09:15
Энджел Риз: «Я готова заплатить штраф, лишь бы не общаться с прессой, потому что мои слова всегда искажают»
1сегодня, 08:50
Кевин Дюрэнт об уходе Хардена из «Оклахомы»: «Леброн был так чертовски счастлив, ведь мы сидели у них на хвосте»
13сегодня, 07:31
Пол Пирс: «Стеф Карри – величайший снайпер? Ну, я победил его. Кто величайший бомбардир? Кевин Дюрэнт? Я могу делать все то же, что и он»
33сегодня, 07:07
Кейонте Джордж красиво отзащищался против броска Райана Рупера, выписав блок-шот
2сегодня, 06:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
10-й пик драфта-2022 Джонни Дэвис присоединится к «Милуоки»
129 минут назад
Адриатическая лига. «Босна Роял» примет «Будучность», «Вена» встретится с «Мегой»
сегодня, 08:32
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» встретится с «Гравлин-Дюнкерком»
сегодня, 08:24
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 08:17
Евролига. «Црвена Звезда» примет «Реал», «Париж» встретится с «Хапоэлем Тель-Авив» и другие матчи
сегодня, 08:08
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Надеждой», МБА примет «Енисей» и другие матчи
сегодня, 07:50
Еврокубок. «Лондон» уверенно обыграл «Тренто»
вчера, 20:36
«Мемфис» подписал Нэйта Хинтона и отчислил Чарли Брауна
вчера, 19:23
Даг Кристи о травме Сабониса: «Никогда не хочется видеть, как травмируется ваша звезда. Надеюсь, это не что-то серьезное»
1вчера, 19:06
Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»
вчера, 18:17