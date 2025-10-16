Джейден Айви выбыл как минимум на 4 недели

Защитник «Пистонс» перенес операцию на колене.

Клуб сообщил, что 23-летний Джейден Айви прошел артроскопическую процедуру для облегчения боли в правом колене, при этом отмечается, что операция и дискомфорт не связаны с травмой малоберцовой кости, полученной им в прошлом сезоне.

Из-за перелома малоберцовой кости Джейден Айви провел только 30 матчей в сезоне-2024/25, набирая в среднем 17,6 очка, 4,1 подбора и 3,9 передачи за 30 минут на площадке.