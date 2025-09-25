Уокер Кесслер не согласовал продление с «Ютой» и выйдет на рынок ограниченно свободных агентов следующим летом

«Джаз» намерены активно поработать над составом следующим летом.

В рамках подготовки платежки клуб рискнул своим 24-летним центровым Уокером Кесслером . Кесслер не получил удовлетворительного предложения по продлению своего контракта новичка этим летом и выйдет на рынок ограниченно свободных агентов в следующее межсезонье.

Кесслер набирал 11,1 очка, 12,2 подбора и 2,4 блок-шота за 30 минут в прошедшем чемпионате, центровой входит в долгосрочные планы «Джаз». Нынешний кэпхолд игрока в 14,9 миллиона поможет команде сохранить гибкость с финансовой точки зрения следующим летом и подписать его после работы на рынке с превышением потолка по правам Берда.

Представители фронт-офиса провели несколько встреч с баскетболистом этим летом, обрисовав финансовую политику организации и дальнейшие планы.

Опасность для «Юты» могут представлять «Лейкерс», которые высоко оценивают центрового и, возможно, будут располагать свободным местом в платежке после сезона-2025/26.