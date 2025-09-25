  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Уокер Кесслер не согласовал продление с «Ютой» и выйдет на рынок ограниченно свободных агентов следующим летом
0

Уокер Кесслер не согласовал продление с «Ютой» и выйдет на рынок ограниченно свободных агентов следующим летом

«Джаз» намерены активно поработать над составом следующим летом.

В рамках подготовки платежки клуб рискнул своим 24-летним центровым Уокером Кесслером. Кесслер не получил удовлетворительного предложения по продлению своего контракта новичка этим летом и выйдет на рынок ограниченно свободных агентов в следующее межсезонье.

Кесслер набирал 11,1 очка, 12,2 подбора и 2,4 блок-шота за 30 минут в прошедшем чемпионате, центровой входит в долгосрочные планы «Джаз». Нынешний кэпхолд игрока в 14,9 миллиона поможет команде сохранить гибкость с финансовой точки зрения следующим летом и подписать его после работы на рынке с превышением потолка по правам Берда.

Представители фронт-офиса провели несколько встреч с баскетболистом этим летом, обрисовав финансовую политику организации и дальнейшие планы.

Опасность для «Юты» могут представлять «Лейкерс», которые высоко оценивают центрового и, возможно, будут располагать свободным местом в платежке после сезона-2025/26.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?1547 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoНБА
logoЮта
возможные переходы
logoУокер Кесслер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Юта» ожидает Кевина Лава в своем тренировочном лагере
вчера, 05:42
Марк Стейн: «Юта» и Кевин Лав пока не переходили к серьезным переговорам о выкупе контракта»
115 сентября, 20:11
Тэйлен Хортон-Такер близок к переходу в «Фенербахче»
81 сентября, 08:32
Главные новости
Вангелис Лиолиос: «Пока Яннис Адетокумбо будет здоров, он всегда будет приезжать в сборную»
37 минут назад
Микэл Бриджес: «Молодежь «Никс» уморительна, но работает усердно»
56 минут назад
«Делился хлебом, когда мог просто накормить себя». Энтони Дэвис пожаловался в соцсетях
6сегодня, 10:25Фото
Мэт Ишбиа: «Надеюсь, что мы одержим больше побед, чем в прошлом сезоне»
2сегодня, 10:08
«Чур, Яннис Адетокумбо за нас». Рик Питино прокомментировал прецедент перехода игрока G-лиги в NCAA
1сегодня, 09:59
Джини Басс: «Не могу придумать лучшего представителя баскетбола «Лейкерс», чем Лука Дончич»
2сегодня, 09:45
«Уорриорз» подпишут Хорфорда, Мелтона, Пэйтона, Сета Карри и Ричарда после разрешения ситуации с Кумингой
13сегодня, 09:22
Трент Фрэйзер и Алекс Пойтресс – в Топ-5 лучших моментов полуфиналов Суперкубка Лиги ВТБ
сегодня, 09:15Видео
Эдо Мурич: «Лука Дончич с каждым годом все более активен в роли лидера и при этом более терпелив с нами»
сегодня, 08:34
«Голден Стэйт» вернулся к обсуждению обмена Джонатана Куминги c «Сакраменто»
3сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Джонни Уилкс выпустил видео, расписав подробности своего иска к «Клипперс» из 2020 года по посредническим услугам в переходе Кавая Ленарда
сегодня, 08:50
Баскетбольная федерация Словакии занимается натурализацией Дэвида Деджулиуса
сегодня, 05:25
Центровой Малик Уильямс присоединился к тренировочному лагерю «Атланты»
1сегодня, 05:14
«Мемфис» просмотрит защитника Чарли Брауна
сегодня, 04:59
Д’Анджело Расселл обручился с матерью двух своих детей моделью Лаурой Иванюкас
4сегодня, 04:41
Джоуи и Джесси Басс откроют инвестиционную фирму Buss Sports Capital для работы в области спорта
сегодня, 04:15
Кайри Ирвинг демонстрирует прогресс в восстановлении после травмы крестообразной связки
1вчера, 19:55Видео
Разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив» Ям Мадар может пропустить старт Евролиги
вчера, 19:41
Amazon Prime выпустит документальный сериал о AБA: «Rise &amp; Fall» в 2026 году
1вчера, 17:37
Зак Лоу: «Слухов о желании Йокича покинуть «Денвер» просто нет»
3вчера, 16:44