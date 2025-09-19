  • Спортс
«Детройт» может рассмотреть варианты обмена Джейдена Айви. Статус игрока охарактеризовали как «открытый для интерпретаций» (Сигел)

Джейден Айви, скорее всего, не имеет неприкасаемого статуса в «Детройте».

Как пишет инсайдер Clutch Points Бретт Сигел, события сезона-24/25 могут подтолкнуть клуб к обмену 23-летнего защитника. 

«Ситуация Айви в «Детройте» уникальна. Несмотря на внутреннюю уверенность и на то, что «Пистонс» продолжают опровергать слухи о возможном обмене Айви, источники вне организации описывают статус защитника как «открытый для интерпретаций», – отмечает журналист. 

Айви в минувшем сезоне набирал 17,6 очка, 4,1 подбора и 3,9 передачи в среднем, но из-за травмы отыграл всего 30 матчей. Это не помешало «Детройту» провести успешный сезон, а молодые Осар Томпсон и Рон Холланд достойно заменили 5-го номера драфта-2022.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
