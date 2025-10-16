Дэвид Адельман о совместной игре Йокича и Валанчюнаса: «Мне было очень забавно смотреть это в записи»

Главный тренер «Наггетс» экспериментирует с двумя центровыми на площадке.

Во время предсезонных матчей Дэвид Адельман пробовал сочетать Николу Йокича с Йонасом Валанчунасом. Пока это происходило лишь на коротких отрезках, но Адельман отметил, что цель – понять, что работает.

«Мне было очень забавно смотреть это на записи. Они вместе тренировались, но никогда не играли. Мы просто решили: «Давайте просто посмотрим, что получится». Валанчюнас хорош под кольцом, но при этом он довольно техничный. Мне нужно найти способ, чтобы им было комфортно на площадке, и они не стояли слишком близко друг к другу», – сказал главный тренер «Денвера ».