0

Дэвид Адельман о совместной игре Йокича и Валанчюнаса: «Мне было очень забавно смотреть это в записи»

Главный тренер «Наггетс» экспериментирует с двумя центровыми на площадке.

Во время предсезонных матчей Дэвид Адельман пробовал сочетать Николу Йокича с Йонасом Валанчунасом. Пока это происходило лишь на коротких отрезках, но Адельман отметил, что цель – понять, что работает.

«Мне было очень забавно смотреть это на записи. Они вместе тренировались, но никогда не играли. Мы просто решили: «Давайте просто посмотрим, что получится». Валанчюнас хорош под кольцом, но при этом он довольно техничный. Мне нужно найти способ, чтобы им было комфортно на площадке, и они не стояли слишком близко друг к другу», – сказал главный тренер «Денвера».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Denver Gazette
