У Джейдена Айви перелом малоберцовой кости

Джейден Айви из «Пистонс» получил серьезную травму.

У защитника «Детройта » перелом малоберцовой кости левой ноги.

Джейден получил травму во время матча с «Орландо» в среду. Время на восстановление пока не сообщается.

Айви в этом сезоне НБА набирает в среднем по 17,6 очка, 4,1 подбора и 4,0 передачи.