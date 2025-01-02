У Джейдена Айви перелом малоберцовой кости
Джейден Айви из «Пистонс» получил серьезную травму.
У защитника «Детройта» перелом малоберцовой кости левой ноги.
Джейден получил травму во время матча с «Орландо» в среду. Время на восстановление пока не сообщается.
Айви в этом сезоне НБА набирает в среднем по 17,6 очка, 4,1 подбора и 4,0 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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