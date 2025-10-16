Кармело Энтони об Энтони Эдвардсе: «Когда он начнет доминировать в посте – это будет совершенно новый уровень»
Кармело Энтони поделился мнением о потенциале молодого защитника «Миннесоты».
«Мы еще не видели, как Ант [Энтони Эдвардсе] замедляет игру в пик-н-ролле, получает миссматч, идет в мид-пост и там разбирает защитника.
Когда он дойдет до этого уровня, тогда можно говорить о менталитете уровня Майкла Джордана.
Если он сможет дойти до момента, когда будет уверенно идти в эту зону и разрушать защиту – вот тогда он выйдет на совершенно другой уровень», – заявил 41-летний член Зала славы.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony
