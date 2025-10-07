Джейлен Браун: «У меня больше побед в плей-офф, чем у 15 или 16 команд. Я знаю, что для этого нужно»

Форвард «Бостона» не намерен «сливать» сезон.

«Я всегда выходил в плей-офф. У меня больше побед в плей-офф, чем у 15 или 16 команд. Я знаю, что для этого нужно. Я знаю, что у этой группы есть все необходимое. Я знаю, чего мы можем достичь», – заявил Браун во время стрима на Twitch.

Грядущий сезон «Селтикс» начнут без своей суперзвезды Джейсона Тейтума, который восстанавливается после разрыва ахилла.

В межсезонье клуб покинули Дрю Холидэй и Кристапс Порзингис, сыгравшие ключевую роль в чемпионстве команды в 2024 году.