0

Стив Нэш: «Шэй Гилджес-Александер – величайший игрок в истории Канады»

Двукратный MVP назвал звезду «Оклахомы» лучшим баскетболистом Канады всех времен.

«У меня нет никаких проблем с тем, чтобы назвать Шэя величайшим канадским игроком всех времен. Он станет вдохновляющей фигурой для многих поколений канадцев», – сказал Стив Нэш в беседе с журналом GQ.

За свою игровую карьеру 51-летний канадец восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА, дважды становился MVP лиги и трижды входил в первую символическую сборную, однако так и не смог выиграть чемпионский титул.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6548 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: GQ
logoШэй Гилджес-Александер
logoСтив Нэш
logoНБА
logoОклахома-Сити
