Стив Нэш: «Шэй Гилджес-Александер – величайший игрок в истории Канады»
Двукратный MVP назвал звезду «Оклахомы» лучшим баскетболистом Канады всех времен.
«У меня нет никаких проблем с тем, чтобы назвать Шэя величайшим канадским игроком всех времен. Он станет вдохновляющей фигурой для многих поколений канадцев», – сказал Стив Нэш в беседе с журналом GQ.
За свою игровую карьеру 51-летний канадец восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА, дважды становился MVP лиги и трижды входил в первую символическую сборную, однако так и не смог выиграть чемпионский титул.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6548 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: GQ
