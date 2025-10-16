Стив Нэш: «Шэй Гилджес-Александер – величайший игрок в истории Канады»

Двукратный MVP назвал звезду «Оклахомы» лучшим баскетболистом Канады всех времен.

«У меня нет никаких проблем с тем, чтобы назвать Шэя величайшим канадским игроком всех времен. Он станет вдохновляющей фигурой для многих поколений канадцев», – сказал Стив Нэш в беседе с журналом GQ.

За свою игровую карьеру 51-летний канадец восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА , дважды становился MVP лиги и трижды входил в первую символическую сборную, однако так и не смог выиграть чемпионский титул.