G-лига объявила о новом долгосрочном коллективном соглашении
G-лига подписала новое CBA.
Коллективное соглашение рассчитано на 4 года (до конца сезона-2028/29), но стороны смогут выйти из него за год до завершения.
В договоре ряд изменений. Среди них:
Стандартная зарплата выросла на 4,7% до 45 тысяч на сезон-2025/26 и будет повышаться на 3% каждый год.
Игрок в ростере фарм-команды в течение полного сезона без каких-либо доходов от клуба НБА будет получать бонус в 5000 долларов (+3% в год).
Команды НБА смогут назначать 5 игроков из просмотренных на сборах для автоматического попадания в их фарм-клубы вместо 4.
Сумма выкупа игрока с 5 годами опыта в НБА и G-лиге уменьшится с 50 до 30 тысяч.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Сайт профсоюза игроков NBPA
