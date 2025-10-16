G-лига объявила о новом долгосрочном коллективном соглашении

Коллективное соглашение рассчитано на 4 года (до конца сезона-2028/29), но стороны смогут выйти из него за год до завершения.

В договоре ряд изменений. Среди них:

Стандартная зарплата выросла на 4,7% до 45 тысяч на сезон-2025/26 и будет повышаться на 3% каждый год.

Игрок в ростере фарм-команды в течение полного сезона без каких-либо доходов от клуба НБА будет получать бонус в 5000 долларов (+3% в год).

Команды НБА смогут назначать 5 игроков из просмотренных на сборах для автоматического попадания в их фарм-клубы вместо 4.