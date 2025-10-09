Джейлен Браун и Винс Уильямс сцепились в предсезонном матче и получили по техническому замечанию

Джейлен Браун был недоволен действиями Винса Уильямса.

Браун получил фол в атаке в борьбе с защитником «Мемфиса » во второй четверти. После свистка Браун толкнул оппонента в грудь, по итогам стычки оба баскетболиста получили по техническому замечанию.

«Бостон » победил в матче – 121:103.