Шэмс Чарания: «Лейкерс» и Леброн рассматривают середину ноября как реалистичное время его возвращения»
Леброн Джеймс вернется на площадку примерно в середине ноября.
«Лейкерс» и Леброн рассматривают середину ноября как реалистичное время для его возвращения. Ранний срок официальной переоценки состояния Джеймса – 30 октября.
После этой даты ему потребуется еще несколько недель на разогрев. Леброн выбрал осторожный подход к восстановлению, и подготовка будет включать много работы над игровой и физической формой», – пояснил инсайдер ESPN Чарания.
Травма Леброна Джеймса случилась в конце июля, форвард пропустил 2,5 месяца обычной подготовки
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?6984 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
