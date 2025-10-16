Шэмс Чарания: «Лейкерс» и Леброн рассматривают середину ноября как реалистичное время его возвращения»

Леброн Джеймс вернется на площадку примерно в середине ноября.

«Лейкерс » и Леброн рассматривают середину ноября как реалистичное время для его возвращения. Ранний срок официальной переоценки состояния Джеймса – 30 октября.

После этой даты ему потребуется еще несколько недель на разогрев. Леброн выбрал осторожный подход к восстановлению, и подготовка будет включать много работы над игровой и физической формой», – пояснил инсайдер ESPN Чарания.

Травма Леброна Джеймса случилась в конце июля, форвард пропустил 2,5 месяца обычной подготовки