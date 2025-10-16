  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Следующий матч «Лейкерс» станет «репетицией» регулярного сезона, основа получит расширенное игровое время
1

Следующий матч «Лейкерс» станет «репетицией» регулярного сезона, основа получит расширенное игровое время

Джей Джей Редик обрисовал планы на конец «предсезонки».

«Лейкерс» крупно проиграли «Далласу» (94:121) в матче бэк-ту-бэк и завершат подготовительный этап встречей с «Сакраменто».

Большинство основных игроков команды из Лос-Анджелеса не выходили на площадку против «Мэверикс».

Редик намерен использовать последний матч в качестве «генеральной репетиции» регулярного сезона, дав игрокам старта расширенное игровое время по «примеру сегодняшнего «Далласа», закончившего «предсезонку».

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?5641 голос
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Йована Бухи
logoДаллас
logoНБА
logoДжей Джей Редик
предсезонные матчи
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Предсезонные матчи. 37:8 в 4-й четверти помогли «Далласу» разгромить «Лейкерс», «Сакраменто» крупно уступил «Клипперс» и другие результаты
13сегодня, 05:01
Джарред Вандербилт досрочно завершил матч с «Далласом» из-за ушиба бедра
сегодня, 04:10
Лука Дончич о Джей Джей Редике: «Когда мы играли вместе в «Далласе», мне приходилось его буквально «таскать». Он вообще не мог двигаться»
3вчера, 18:25
Главные новости
«Даллас» обыграл «Лейкерс» на 27 очков за счет 37:8 в последней четверти
14 минут назадВидео
33+9+6 Деррика Уайта помогли «Бостону» обыграть «Торонто»
128 минут назадВидео
НБА. Предсезонные матчи. 37:8 в 4-й четверти помогли «Далласу» разгромить «Лейкерс», «Сакраменто» крупно уступил «Клипперс» и другие результаты
13сегодня, 05:01
«Бостон» отчислил форварда Ар Джей Льюиса и освободил место для двустороннего контракта
сегодня, 04:30
«Кливленд» отчислил Киллиана Хэйса
сегодня, 04:22
Джарред Вандербилт досрочно завершил матч с «Далласом» из-за ушиба бедра
сегодня, 04:10
Видеообращение Трэя Янга также оказалось рекламой алкогольного напитка
4сегодня, 03:59
Киган Мюррэй подпишет 5-летний контракт на 140 млн
6сегодня, 00:05
Анонимный руководитель клуба НБА: «Не удивлюсь, если Леброн не выйдет на площадку до декабря»
3вчера, 21:23
Кевон Луни выбыл на 2–3 недели из-за травмы колена
2вчера, 21:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Анадолу Эфес» отрицает слухи о том, что Роландс Шмитс может покинуть клуб
58 минут назад
«Валенсия» официально рассталась с форвардом Нэйтом Сестиной
сегодня, 04:56
«Бруклин» отчислил Цзэна Фаньбо и Малакая Смита
сегодня, 04:45
Еврокубок. «Литкабелис» уступил «Ульму», «Бурк» обыграл «Панионис» и другие результаты
вчера, 20:59
Сергей Козин: «Такая команда как ЦСКА не прощает любых оплошностей»
вчера, 20:43
Сергей Кущенко о Winline Basket Cup: «Уверен, турнир заявит о себе по-настоящему громко»
вчера, 20:09
Владислав Коновалов: «Быстрый переход «Зенита» сегодня был ключевым фактором»
1вчера, 18:54
Александер Секулич о матче с «Самарой»: «Первая четверть прошла не так, как нам хотелось, но потом мы сыграли очень хорошо»
4вчера, 18:40
Зоран Лукич: «Смотрю все игры Единой лиги ВТБ»
1вчера, 15:17
Серджо Скариоло об увольнении Янниса Сферопулоса: «Такие быстрые перемены редко оправданы»
2вчера, 14:37