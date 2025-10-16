Следующий матч «Лейкерс» станет «репетицией» регулярного сезона, основа получит расширенное игровое время

Джей Джей Редик обрисовал планы на конец «предсезонки».

«Лейкерс» крупно проиграли «Далласу» (94:121) в матче бэк-ту-бэк и завершат подготовительный этап встречей с «Сакраменто».

Большинство основных игроков команды из Лос-Анджелеса не выходили на площадку против «Мэверикс».

Редик намерен использовать последний матч в качестве «генеральной репетиции» регулярного сезона, дав игрокам старта расширенное игровое время по «примеру сегодняшнего «Далласа», закончившего «предсезонку».