Следующий матч «Лейкерс» станет «репетицией» регулярного сезона, основа получит расширенное игровое время
Джей Джей Редик обрисовал планы на конец «предсезонки».
«Лейкерс» крупно проиграли «Далласу» (94:121) в матче бэк-ту-бэк и завершат подготовительный этап встречей с «Сакраменто».
Большинство основных игроков команды из Лос-Анджелеса не выходили на площадку против «Мэверикс».
Редик намерен использовать последний матч в качестве «генеральной репетиции» регулярного сезона, дав игрокам старта расширенное игровое время по «примеру сегодняшнего «Далласа», закончившего «предсезонку».
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?5641 голос
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Йована Бухи
