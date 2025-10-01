0

Евролига. «Монако» примет «Жальгирис», «Фенербахче» сыграет с «Парижем»

Сегодня пройдут 3 матча регулярного сезона Евролиги.

Первые игры проведут финалисты прошлого сезона. «Монако» примет литовский «Жальгирис», действующий чемпион турецкий «Фенербахче» встретится с французским «Парижем».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 1-0, Бавария Германия – 0-1, Барселона Испания – 0-1, Баскония Испания – 0-1, Валенсия Испания – 0-0, Виллербан Франция – 0-0, Виртус Италия – 1-0, Дубай ОАЭ – 1-0, Жальгирис Литва – 0-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 0-1, Милан Италия – 1-0, Монако – 0-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Париж Франция – 0-0, Партизан Сербия – 0-1, Реал Испания – 0-1, Фенербахче Турция – 0-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
