Евролига. «Монако» примет «Жальгирис», «Фенербахче» сыграет с «Парижем»
Сегодня пройдут 3 матча регулярного сезона Евролиги.
Первые игры проведут финалисты прошлого сезона. «Монако» примет литовский «Жальгирис», действующий чемпион турецкий «Фенербахче» встретится с французским «Парижем».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 1-0, Бавария Германия – 0-1, Барселона Испания – 0-1, Баскония Испания – 0-1, Валенсия Испания – 0-0, Виллербан Франция – 0-0, Виртус Италия – 1-0, Дубай ОАЭ – 1-0, Жальгирис Литва – 0-0, Маккаби Тель-Авив Израиль – 0-1, Милан Италия – 1-0, Монако – 0-0, Олимпиакос Греция – 1-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Париж Франция – 0-0, Партизан Сербия – 0-1, Реал Испания – 0-1, Фенербахче Турция – 0-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
