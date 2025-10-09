0

Евролига. «Милан» примет «Монако», «Реал» сыграет с «Виллербаном» и другие матчи

Сегодня пройдут 5 матчей регулярного сезона Евролиги.

Итальянский «Милан» сыграет с «Монако», испанский «Реал» встретится с французским «Виллербаном».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Жальгирис Литва – 2-0,Валенсия Испания – 2-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-1, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Виртус Италия – 1-1, Дубай ОАЭ – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Барселона Испания – 1-1, Фенербахче Турция – 1-1, Милан Италия – 1-1, Монако – 1-1, Партизан Сербия – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Реал Испания – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Виллербан Франция – 1-1, Париж Франция – 1-1, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-2,  Црвена Звезда Сербия – 0-2, Баскония Испания – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoМилан
logoПариж
logoАнадолу Эфес
logoВиртус
logoПанатинаикос
logoЕвролига
logoАСВЕЛ Виллербан
logoРеал
результаты
logoБаскония
logoПартизан
logoМонако
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Жальгирис» победил «Фенербахче», несмотря на 36 очков Болдуина, 23 очка Клайберна помогли «Барселоне» справиться с «Панатинаикосом» и другие матчи
183 октября, 21:33
Евролига. «Панатинаикос» победил «Баварию», «Реал» проиграл «Виртусу» и другие результаты
3430 сентября, 20:51
Последний год Мессины, династия «Пао», возвращение Итудиса. Зачем включать новый сезон Евролиги
2230 сентября, 08:50
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Енисей», «Пари НН» встретится с МБА-МАИ
24 минуты назад
НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» крупно обыграл «Мемфис», 20 очков Поста помогли «Голден Стэйт» справиться с «Портлендом» и другие результаты
2941 минуту назад
29 очков Квинтена Поста и Эл Джей Крайера в 4-й четверти на двоих помогли «Голден Стэйт» совершить камбэк в матче с «Портлендом»
46 минут назадВидео
«Ты здесь новичок, угомонись». Кевин Дюрэнт посмеялся над трэш-током со скамейки «Джаз»
2сегодня, 06:18Видео
Келел Уэйр оформил дабл-дабл (29+12) в проигранном матче со «Сперс»
4сегодня, 06:10Видео
Кевин Дюрэнт набрал 20 очков за 23 минуты в дебютной игре за «Хьюстон» против «Юты»
сегодня, 05:59Видео
Джейлен Браун и Винс Уильямс сцепились в предсезонном матче и получили по техническому замечанию
2сегодня, 05:41Видео
Эйс Бэйли набрал 25 очков и 6 подборов в дебютном предсезонном матче против «Хьюстона»
2сегодня, 05:30Видео
Ти Джей Макконнел получил травму задней поверхности бедра
сегодня, 05:15
Джоэл Эмбиид принимает участие в тренировках 5 на 5
2сегодня, 05:02
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. 27 очков Марко Симонович не спасли «Тюрк Телеком» от поражения «Бурку», «Будучность» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 20:07
Дарон Расселл будет выступать за сборную Румынии
вчера, 19:19
Си Джей Макколлум о «Вашингтоне»: «Это одна из самых организованных организаций, в которых я был»
4вчера, 18:29
«Партизан» представил новый дизайн своей площадки
вчера, 17:06Фото
Winline Basket Cup. «Зенит» разгромил «Уралмаш»
20вчера, 16:13
Данило Галлинари: «Не планирую возвращаться в европейский баскетбол, но проект НБА в Европе может поменять расклад»
вчера, 16:05
«Поначалу я слишком много кричал, пришлось немного притормозить». Десмонд Бейн рассказал, как изменил подход к роли лидера в «Орландо»
1вчера, 14:25
Тэрен Армстронг согласился перейти в «Дубай»
вчера, 04:55
Блок-шот Дэйлена Терри принес «Чикаго» победу над «Кливлендом»
3вчера, 04:15Видео
Лига чемпионов. «Галатасарай» победил «Игокеа», «Гран-Канария» разгромила «Бенфику» и другие результаты
17 октября, 21:27