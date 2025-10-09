Евролига. «Милан» примет «Монако», «Реал» сыграет с «Виллербаном» и другие матчи
Сегодня пройдут 5 матчей регулярного сезона Евролиги.
Итальянский «Милан» сыграет с «Монако», испанский «Реал» встретится с французским «Виллербаном».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Жальгирис Литва – 2-0,Валенсия Испания – 2-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-1, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Виртус Италия – 1-1, Дубай ОАЭ – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Барселона Испания – 1-1, Фенербахче Турция – 1-1, Милан Италия – 1-1, Монако – 1-1, Партизан Сербия – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Реал Испания – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Виллербан Франция – 1-1, Париж Франция – 1-1, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 0-2, Баскония Испания – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости