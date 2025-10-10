Джош Гидди заткнул сирену дальним попаданием
Гидди реализовал трехочковый под сирену об окончании четверти.
В предсезонном матче против «Кливленда» 23-летний защитник «Чикаго» своим дальним броском поставил точку в первой 12-минутке.
За 22 минуты в игре Гидди принес своей команде 14 очков, 7 подборов и 6 передач.
«Буллс» обыграли «Кэвс» – 119:112.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
