Джош Гидди заткнул сирену дальним попаданием

Гидди реализовал трехочковый под сирену об окончании четверти.

В предсезонном матче против «Кливленда » 23-летний защитник «Чикаго » своим дальним броском поставил точку в первой 12-минутке.

За 22 минуты в игре Гидди принес своей команде 14 очков, 7 подборов и 6 передач.

«Буллс» обыграли «Кэвс» – 119:112.