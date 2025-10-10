Видео
0

Джош Гидди заткнул сирену дальним попаданием

Гидди реализовал трехочковый под сирену об окончании четверти.

В предсезонном матче против «Кливленда» 23-летний защитник «Чикаго» своим дальним броском поставил точку в первой 12-минутке.

За 22 минуты в игре Гидди принес своей команде 14 очков, 7 подборов и 6 передач.

«Буллс» обыграли «Кэвс» – 119:112.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
logoДжош Гидди
logoБаскетбол - видео
logoКливленд
предсезонные матчи
logoЧикаго
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Худой Зайон, Браун как звезда, Смарт в «Лейкерс». Самые интересные игроки НБА в новом сезоне
11вчера, 11:00
Джош Гидди: «Хочу остаться в «Чикаго» надолго»
130 сентября, 18:00
Контракт Джоша Гидди на 100 миллионов полностью гарантирован и не включает в себя опций клуба или игрока
110 сентября, 04:59
Главные новости
Гилджес-Александер дебютировал в «предсезонке» – 16 очков и 5 передач за 20 минут против «Шарлотт»
20 минут назадВидео
Виктор Оладипо исполнил эффектный данк в предсезонном матче НБА
26 минут назадВидео
Кэйсон Уоллес забросил невероятный мяч с обратной стороны щита, улетая в аут
128 минут назадВидео
Ник Райт: «Леброн может играть на уровне Матча звезд почти до 50»
132 минуты назад
Танасис Адетокумбо завершил аллей-уп одной рукой; забил обратный лэй-ап, пройдя под кольцо через двоих
49 минут назадВидео
Аллен Айверсон: «Никогда не вникал в разные рейтинги. Против любых соперников чувствовал себя лучшим на площадке»
54 минуты назад
Этторе Мессина недоволен судейством в матче с «Монако»: «Повторяется одна и та же история»
сегодня, 04:08
У Уэстбрука есть предложение от китайского клуба, которое в 4 раза превышает возможный контракт в НБА
2сегодня, 03:59
Наталья Брайант выступила креативным директором короткометражного фильма про «Лейкерс»
сегодня, 03:46
Пэйтон Притчард: «В старшей школе добился огромного прогресса, играя 1 на 1 со Стивом Блэйком. Не победил его ни разу»
3сегодня, 03:23
Ко всем новостям
Последние новости
Девин Букер: «Лето выдалось слишком долгим. На мне сейчас лежит большая ответственность»
сегодня, 02:04
Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию»
вчера, 18:15
Миленко Богичевич о победе над «Енисеем»: «Исход матча решило одно владение, но мы ожидали подобного»
вчера, 18:07
«Арис» проявляет интерес к Кристу Кумадже
вчера, 15:25
Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»
вчера, 14:04
Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
вчера, 13:18
Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка
вчера, 12:00Фото
Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»
вчера, 11:10
«Партизан» получил штраф в 13000 евро за поведение болельщиков в матче против «Милана»
вчера, 07:34
Еврокубок. 27 очков Марко Симонович не спасли «Тюрк Телеком» от поражения «Бурку», «Будучность» проиграла «Тренто» и другие результаты
8 октября, 20:07