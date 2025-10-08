Матас Бузелис набрал 19 очков и 8 подборов за 18 минут в победной игре с «Кливлендом»
Матас Бузелис отличился в предсезонном матче.
Форвард «Чикаго» стал самым результативным игроком встречи, закончившейся в пользу его команды с минимальным преимуществом (118:117).
Бузелис набрал 19 очков за 18 минут на площадке, реализовав 7 из 11 бросков с игры, 2 из 5 из-за дуги и 3 из 4 с линии. На его счету также 8 подборов, 1 передача и 1 блок-шот.
Со стороны «Кавальерс» по 17 очков набрали Де′Андре Хантер и Крэйг Портер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
