52 процента генеральных менеджеров НБА считают Эрика Споэльстру лучшим главным тренером лиги

По мнению руководителей команд НБА, Эрик Споэльстра – лучший главный тренер.

НБА опубликовала итоги ежегодного опроса генеральных менеджеров, в котором они в том числе выбрали лучших главных тренеров и ассистентов лиги.

Кто лучший главный тренер в НБА?

1. Эрик Споэльстра, «Майами» – 52%

2. Марк Дэйгнолт , «Оклахома» – 34%

3. Тайрон Лю, «Клипперс» – 7%

Также получили голоса: Рик Карлайл («Индиана»), Ник Нерс («Филадельфия»).

В прошлом году: Эрик Споэльстра – 69%

Какой главный тренер является лучшим руководителем/мотиватором?

1. Эрик Споэльстра, «Майами» – 28%

2. Име Удока, «Хьюстон» – 24%

3. Джо Маззулла, «Бостон»; Стив Керр, «Голден Стэйт» – 14%

5. Тайрон Лю , «Клипперс» – 7%

Также получили голоса: Кенни Эткинсон («Кливленд»), Джей Би Бикерстафф («Детройт»), Рик Карлайл («Индиана»), Джамал Мозли («Орландо»).

В прошлом году: Эрик Споэльстра – 37%

Кто лучший ассистент главного тренера в НБА?

1. Майка Нори, «Миннесота» – 25%

2. Джефф Ван Ганди, «Клипперс» – 14%

3. Ройал Айви, «Хьюстон» – 11%

4. Крис Куинн, «Майами»; Сэм Кэсселл, «Бостон» – 7%

В прошлом году: Сэм Кэсселл и Майка Нори – 17%