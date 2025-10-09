52 процента генеральных менеджеров НБА считают Эрика Споэльстру лучшим главным тренером лиги
НБА опубликовала итоги ежегодного опроса генеральных менеджеров, в котором они в том числе выбрали лучших главных тренеров и ассистентов лиги.
Кто лучший главный тренер в НБА?
1. Эрик Споэльстра, «Майами» – 52%
2. Марк Дэйгнолт, «Оклахома» – 34%
3. Тайрон Лю, «Клипперс» – 7%
Также получили голоса: Рик Карлайл («Индиана»), Ник Нерс («Филадельфия»).
В прошлом году: Эрик Споэльстра – 69%
Какой главный тренер является лучшим руководителем/мотиватором?
1. Эрик Споэльстра, «Майами» – 28%
2. Име Удока, «Хьюстон» – 24%
3. Джо Маззулла, «Бостон»; Стив Керр, «Голден Стэйт» – 14%
5. Тайрон Лю, «Клипперс» – 7%
Также получили голоса: Кенни Эткинсон («Кливленд»), Джей Би Бикерстафф («Детройт»), Рик Карлайл («Индиана»), Джамал Мозли («Орландо»).
В прошлом году: Эрик Споэльстра – 37%
Кто лучший ассистент главного тренера в НБА?
1. Майка Нори, «Миннесота» – 25%
2. Джефф Ван Ганди, «Клипперс» – 14%
3. Ройал Айви, «Хьюстон» – 11%
4. Крис Куинн, «Майами»; Сэм Кэсселл, «Бостон» – 7%
В прошлом году: Сэм Кэсселл и Майка Нори – 17%