4

52 процента генеральных менеджеров НБА считают Эрика Споэльстру лучшим главным тренером лиги

По мнению руководителей команд НБА, Эрик Споэльстра – лучший главный тренер.

НБА опубликовала итоги ежегодного опроса генеральных менеджеров, в котором они в том числе выбрали лучших главных тренеров и ассистентов лиги.

Кто лучший главный тренер в НБА?

1. Эрик Споэльстра, «Майами» – 52%

2. Марк Дэйгнолт, «Оклахома» – 34%

3. Тайрон Лю, «Клипперс» – 7%

Также получили голоса: Рик Карлайл («Индиана»), Ник Нерс («Филадельфия»).

В прошлом году: Эрик Споэльстра – 69%

Какой главный тренер является лучшим руководителем/мотиватором?

1. Эрик Споэльстра, «Майами» – 28%

2. Име Удока, «Хьюстон» – 24%

3. Джо Маззулла, «Бостон»; Стив Керр, «Голден Стэйт» – 14%

5. Тайрон Лю, «Клипперс» – 7%

Также получили голоса: Кенни Эткинсон («Кливленд»), Джей Би Бикерстафф («Детройт»), Рик Карлайл («Индиана»), Джамал Мозли («Орландо»).

В прошлом году: Эрик Споэльстра – 37%

Кто лучший ассистент главного тренера в НБА?

1. Майка Нори, «Миннесота» – 25%

2. Джефф Ван Ганди, «Клипперс» – 14%

3. Ройал Айви, «Хьюстон» – 11%

4. Крис Куинн, «Майами»; Сэм Кэсселл, «Бостон» – 7%

В прошлом году: Сэм Кэсселл и Майка Нори – 17%

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт НБА
logoТайрон Лю
logoНБА
logoЭрик Споэльстра
logoМарк Дэйгнолт
logoНик Нерс
logoРик Карлайл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Единая лига ВТБ. 23 очка Эдвардса помогли «Автодору» обыграть «Енисей», МБА-МАИ разгромил «Пари НН»
121 минуту назад
Ти Джей Макконнел пропустит минимум месяц из-за травмы задней поверхности бедра
224 минуты назад
Эрик Споэльстра станет новым главным тренером сборной США
1сегодня, 17:17
Генеральные менеджеры НБА назвали лучших игроков на каждой позиции
3сегодня, 17:01
Алекс Карузо о работе ШГА в межсезонье: «Великие не отдыхают»
1сегодня, 16:34
Джеки Чан встретился с игроками «Бруклина»
8сегодня, 16:13Фото
Алекс Мумбру потерял 16 килограммов и все еще находится в больнице
сегодня, 15:59
Энджел Риз станет первой профессиональной спортсменкой на шоу Victoria’s Secret
3сегодня, 15:42Фото
«Индиана» подписала Кэмерона Пэйна и отчислила Делона Райта
4сегодня, 15:11
Энес Кантер Фридом: «Если играешь с Леброном и сезон не задался, то всегда нужен «козел отпущения»
2сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию»
4 минуты назад
Миленко Богичевич о победе над «Енисеем»: «Исход матча решило одно владение, но мы ожидали подобного»
12 минут назад
«Арис» проявляет интерес к Кристу Кумадже
сегодня, 15:25
Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»
сегодня, 14:04
Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
сегодня, 13:18
Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка
сегодня, 12:00Фото
Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»
сегодня, 11:10
«Партизан» получил штраф в 13000 евро за поведение болельщиков в матче против «Милана»
сегодня, 07:34
Еврокубок. 27 очков Марко Симонович не спасли «Тюрк Телеком» от поражения «Бурку», «Будучность» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 20:07
Дарон Расселл будет выступать за сборную Румынии
вчера, 19:19