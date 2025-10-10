Евролига. «Фенербахче» примет «Црвену Звезду», «Жальгирис» сыграет с «Баварией» и другие матчи

10 октября пройдут четыре матча регулярного сезона Евролиги.

Турецкий «Фенербахче» встретится с сербской «Црвеной Звездой», которая недавно рассталась с главным тренером Яннисом Сферопулосом.

Немецкая «Бавария» примет литовский «Жальгирис».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Жальгирис Литва – 2-0, Валенсия Испания – 2-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-1, Монако – 2-1, Партизан Сербия – 2-1, Реал Испания – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-1, Париж Франция – 2-1, Дубай ОАЭ – 1-1, Барселона Испания – 1-1, Фенербахче Турция – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Виллербан Франция – 1-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-2, Милан Италия – 1-2, Виртус Италия – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 0-2, Баскония Испания – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.