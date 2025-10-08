Евролига. «Хапоэль» примет «Маккаби» в дерби команд из Тель-Авива
Сегодня, 8 октября, пройдет 1 матч регулярного сезона Евролиги.
В дерби клубов из Тель-Авива сойдутся дебютант турнира «Хапоэль» и «Маккаби».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Жальгирис Литва – 2-0,Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-0, Валенсия Испания – 2-0, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Виртус Италия – 1-1, Дубай ОАЭ – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Барселона Испания – 1-1, Фенербахче Турция – 1-1, Милан Италия – 1-1, Монако – 1-1, Партизан Сербия – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Реал Испания – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Виллербан Франция – 1-1, Париж Франция – 1-1, Маккаби Тель-Авив Израиль – 0-2, Црвена Звезда Сербия – 0-2, Баскония Испания – 0-2, .
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
