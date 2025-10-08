0

Евролига. «Хапоэль» примет «Маккаби» в дерби команд из Тель-Авива

Сегодня, 8 октября, пройдет 1 матч регулярного сезона Евролиги.

В дерби клубов из Тель-Авива сойдутся дебютант турнира «Хапоэль» и «Маккаби».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Жальгирис Литва – 2-0,Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-0, Валенсия Испания – 2-0, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Виртус Италия – 1-1, Дубай ОАЭ – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Барселона Испания – 1-1, Фенербахче Турция – 1-1, Милан Италия – 1-1, Монако – 1-1, Партизан Сербия – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Реал Испания – 1-1, Олимпиакос Греция – 1-1, Виллербан Франция – 1-1, Париж Франция – 1-1, Маккаби Тель-Авив Израиль – 0-2,  Црвена Звезда Сербия – 0-2, Баскония Испания – 0-2, .

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
