Дэвион Митчелл близок к возвращению в состав «Хит» и может сыграть против «Орландо»

Дэвион Митчелл завершает реабилитацию.

Летом защитник подписал с «Майами » двухлетний контракт на 24 миллиона. Митчелл пропустил часть тренировочного лагеря и первые три предсезонных матча из-за проблем с икроножной мышцей.

Ожидается, что защитник выйдет на площадку в следующей игре против «Орландо».

«Очень выводит из себя. Хочешь быстрее наработать командную химию с учетом нашего нового нападения. А теперь я отстаю на шаг», – признался Митчелл.

В прошедшем сезоне разыгрывающий перешел в «Хит» из «Торонто» и провел 30 матчей, набирая в среднем 10,3 очка и 5,3 передачи при 40% из-за дуги.

Ранее в активный ростер вернулись Каспарас Якучионис и Пелле Ларссон .