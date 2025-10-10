Дэвион Митчелл близок к возвращению в состав «Хит» и может сыграть против «Орландо»
Дэвион Митчелл завершает реабилитацию.
Летом защитник подписал с «Майами» двухлетний контракт на 24 миллиона. Митчелл пропустил часть тренировочного лагеря и первые три предсезонных матча из-за проблем с икроножной мышцей.
Ожидается, что защитник выйдет на площадку в следующей игре против «Орландо».
«Очень выводит из себя. Хочешь быстрее наработать командную химию с учетом нашего нового нападения. А теперь я отстаю на шаг», – признался Митчелл.
В прошедшем сезоне разыгрывающий перешел в «Хит» из «Торонто» и провел 30 матчей, набирая в среднем 10,3 очка и 5,3 передачи при 40% из-за дуги.
Ранее в активный ростер вернулись Каспарас Якучионис и Пелле Ларссон.
