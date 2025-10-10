Пэйтон Притчард: «В старшей школе добился огромного прогресса, играя 1 на 1 со Стивом Блэйком. Не победил его ни разу»

Пэйтон Притчард рассказал о важном этапе в своем баскетбольном становлении .

По словам защитника «Селтикс», как-то летом, когда он еще учился в школе, ему довелось стать спарринг-партнером игрока НБА Стива Блэйка, который жил в том же городе в штате Орегон.

«Я был совсем юн и тогда еще далек от лучшей версии себя. Разве что в плане чисто мастерства я был всегда хорош. И вот одним летом он каждый день забирал меня и мы играли один на один. Именно тогда у меня и развилась такая любовь к игре один на один.

Я так и не выиграл ни одного матча. Он на тот момент все еще выступал в НБА. Мне было 15, после этого я начал играть против старшеклассников. И тут понял, что добился огромного прогресса. Я начал из себя что-то представлять, стал серьезной фигурой. Стал обладателем награды «Игрока года» в своем штате», – рассказал Притчард.