«Мне нужно покопаться в себе, я что-то делаю не так». Пятеро товарищей по команде Джейлена Брауна не ответили на его звонок

Браун не мог поверить, что никто не поднял трубку.

Во время прямой трансляции на Twitch Джейлен Браун попытался позвонить пятерым своим партнерам по команде, но никто из них не ответил. Сначала не отозвался Пэйтон Притчард, после него Браун стал звонить Деррику Уайту.

«Посмотрим, возьмет ли Ди Уайт трубку. Он тоже женат, так что вы понимаете, о чем я. Черт, ноль из двух, ребята. 

Ладно, сейчас звоню Неэмиашу Кете... Блин, мне грустно, ноль из трех.

Джордан, я тресну ему по затылку. Хорошо, я звоню Джордану прямо сейчас. Если Джей Уолш не возьмет трубку, у нас будет будут проблемы… Чат, у нас ноль из четырех, ребята. Чат, нам есть над чем работать. Ноль из четырех. Я позвонил четверым партнерам по команде, ответа нет. Безумие.

Я приберег Джей Ти на последний шанс… Ноль из пяти, чат. Ноль из пяти. Что происходит? Я позвонил пятерым, пятерым братанам... Это я что-то делаю не так. Мне нужно покопаться в себе, я что-то делаю не так. Чат, мне нужно взять себя в руки», – с улыбкой сказал Браун.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
