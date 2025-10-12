Энтони о Уэстбруке и «Оклахоме»: «Расс не может пройти путь от величайшего игрока в истории клуба до игрока, который, возможно, будет выходить на паркет, а возможно – нет»

Энтони считает, что Уэстбруку не нужно возвращаться в «Тандер».

«Есть множество команд, которым Расс может помочь прямо сейчас! Но «Оклахоме» он помочь не может, они чемпионы.

Вы не можете вернуть Расселла Уэстбрука и не выпускать его на паркет. Он не может пройти путь от величайшего игрока в истории клуба до игрока, который, возможно, будет выходить на плоащдку, а возможно – нет. Так не работает. Вы этим унижаете его наследие. Давайте защищать наследие этих игроков», – сказал Энтони .