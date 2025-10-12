  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Энтони о Уэстбруке и «Оклахоме»: «Расс не может пройти путь от величайшего игрока в истории клуба до игрока, который, возможно, будет выходить на паркет, а возможно – нет»
0

Энтони о Уэстбруке и «Оклахоме»: «Расс не может пройти путь от величайшего игрока в истории клуба до игрока, который, возможно, будет выходить на паркет, а возможно – нет»

Энтони считает, что Уэстбруку не нужно возвращаться в «Тандер».

«Есть множество команд, которым Расс может помочь прямо сейчас! Но «Оклахоме» он помочь не может, они чемпионы.

Вы не можете вернуть Расселла Уэстбрука и не выпускать его на паркет. Он не может пройти путь от величайшего игрока в истории клуба до игрока, который, возможно, будет выходить на плоащдку, а возможно – нет. Так не работает. Вы этим унижаете его наследие. Давайте защищать наследие этих игроков», – сказал Энтони.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Кармело Энтони
logoРасселл Уэстбрук
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoКармело Энтони
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кингз» сохраняют сильную заинтересованность в Расселле Уэстбруке (Шэмс Чарания)
3вчера, 20:14
Дэнни Грин: «Наггетс» планировали вообще не выпускать Уэстбрука»
1310 октября, 10:38
У Уэстбрука есть предложение от китайского клуба, которое в 4 раза превышает возможный контракт в НБА
210 октября, 03:59
Главные новости
Джозеф Цай о стратегии «Нетс» на сезон: «У нас есть свой пик 2026 года, хотим, чтобы он был хорошим. Догадайтесь, какая у нас будет стратегия»
13 минут назад
Лука Дончич о травме Джеймса: «Очень ждем его, но пока что выйдет и сыграет кто-то другой. Верим в каждого в команде»
28 минут назад
Джонни Ферфи воткнул сверху через Малефая Леонса
42 минуты назадВидео
«Чувак, у тебя зависимость, расслабься!» Болельщик просил Паоло Банкеро набрать еще 2 очка, чтобы сыграла его ставка
57 минут назад
Аллен Айверсон о распределении нагрузки: «Как можно отдыхать во время матча? Лучше уж тогда во время тренировки»
259 минут назад
Джей Джей Редик о прогрессе «Лейкерс» по сравнению с прошлым сезоном: «Рутинные взаимодействия»
сегодня, 04:42
Купер Флэгг разобрался с Ламело Боллом один в один; забил сверху с передачи Д’Анджело Расселла через половину площадки
сегодня, 04:38Видео
Дэйв Макменамин: «Леброн будет внимательно следить за «Лейкерс», пока травмирован. Если что-то пойдет не так, он может задуматься об уходе»
1сегодня, 04:32
Стэн Ван Ганди: «Оклахома» – явный фаворит. Они могут проиграть только без ШГА, все остальные заменяемы»
сегодня, 04:15
НБА. Предсезонные матчи. 20+11 Бриджеса помогли «Шарлотт» обыграть «Даллас», «Индиана» разобралась с «Оклахомой»
сегодня, 04:13
Ко всем новостям
Последние новости
Джеймс Харден занял позицию лидера «Клипперс», став главным «голосом» команды
18 минут назад
ACB. «Уникаха» победила «Гран-Канарию», «Андорра» крупно проиграла «Тенерифе» и другие результаты
2вчера, 21:07
Адриатическая лига. «Партизан» сыграет со «Сплитом», «Будучность» встретится с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
вчера, 17:45Live
Чемпионат Италии. «Милан» разгромил «Варезе», «Брешия» обыграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 20:53
Чемпионат Франции. «Виллербан» разгромил «Ле-Ман», «Шоле» не справился с «Дижоном» и другие результаты
вчера, 20:50
Чемпионат Греции. ПАОК обыграл «Ираклис», «Марусси» уступил «Промитеасу»
вчера, 19:50
Игорь Знаменский: «Вембаньяма обязательно побьет все свои личные рекорды. Будут трипл-даблы с блок-шотами, трипл-даблы с передачами, 30 подборов и 60 набранных очков и что-то подобное»
7вчера, 19:50
Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Тюрк Телеком», «Мерсин» сыграет с «Бахчеширом» и другие матчи
вчера, 14:52Live
Ростислав Вергун: «Важно видеть, что ребята продолжают верить в себя и способны возвращаться после неудач»
2вчера, 17:15
Велимир Перасович: «Уралмаш» приехал остановить наши быстрые переходы и оказывать давление. У нас был крайне неудачный день с точки зрения реализации»
1вчера, 17:08