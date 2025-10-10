Дэнни Грин: «Наггетс» планировали вообще не выпускать Уэстбрука»

Грин озвучил возможную причину ухода Уэстбрука из «Денвера».

«Я думал, что у него уже что-то есть на руках, что-то согласовано, что кто-то им интересуется. Отказаться от контракта, учитывая, что, как я слышал, «Наггетс» планировали вообще не выпускать его, даже после тех ребят, перед которыми у него должен быть приоритет.

Мне кажется, Расселл сильно рискнул, отказавшись от контракта без уже готовой замены. Ты все равно берешь гарантированные деньги, заставляешь их обменять тебя, что угодно. Бери деньги, если только ты не уверен на 100%, что у тебя уже есть другой вариант», – сказал Грин.

Большую часть сезона-2024/25 Уэстбрук выходил на паркет со скамейки запасных «Наггетс». В 75 играх он в среднем набирал 13,3 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи, реализуя 44,9% бросков с игры и 32,3% – с трехочковой дистанции.

В межсезонье MVP-2017 отказался от опции игрока в своем соглашении и стал свободным агентом. Появилось сообщение, что у 36-летнего разыгрывающего есть финансово выгодное предложение из Китая.