Маркус Ховард пропустит матч с «Реалом» из-за лимита на легионеров

Американский защитник не попал в заявку «Басконии» из-за лимита на легионеров.

Защитник «Басконии» Маркус Ховард не примет участия в матче против мадридского «Реала » в рамках чемпионата Испании, поскольку главный тренер команды Паоло Гальбиати не включил его в заявку на эту игру.

Причиной такого решения стало правило лиги, которое разрешает клубам заявлять на один матч только двух легионеров из стран, не входящих в Евросоюз. Таким образом, Ховард, являющийся американским игроком, оказался «лишним» в ротации на предстоящую встречу.

В прошлом сезоне 26-летний разыгрывающий сыграл 34 матча в чемпионате Испании, набирая в среднем 15 очков, 1,2 подбора и 1,7 передачи за 23 минуты на площадке.