  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Никола Йович: «Очень удивился, когда «Хит» достался Якучионис, потому что думал, что его возьмут в топ-10»
0

Никола Йович: «Очень удивился, когда «Хит» достался Якучионис, потому что думал, что его возьмут в топ-10»

Йович высоко оценил новичка «Майами».

«Я много знаю о том, как Якучионис играет. Я следил за ним в колледже, потому что он играл с моим очень хорошим другом Томиславом Ивишичем, поэтому я смотрел его матчи.

Очень удивился, когда «Хит» достался Якучионис, потому что действительно думал, что его возьмут в топ-10.  Но для нас это, безусловно, хороший выбор. Он отличный игрок. Я с ним еще не общался, но не могу дождаться, чтобы увидеть его в игре. И я уверен, что он станет для нас отличным приобретением.

Очевидно, что в начале Летней лиги у него были небольшие трудности. Но у меня было то же самое. Уверен, что он станет хорошим игроком», – заключил Йович.

«Майами» выбрал Каспараса Якучиониса под 20-м номером на драфте-2025.

В калифорнийской Летней лиге 19-летний игрок в трех матчах в среднем набирал 4 очка (6,7% попаданий с игры, 0% из-за дуги, 83% с линии), 2 подбора, 2 передачи, 4 потери и 1,3 перехвата.

Однако в Лас-Вегасе показатели Якучиониса улучшились до 15 очков (44,8% с игры, 35,3% трехочковых, 100% с линии), 3,7 подбора, 3 передач, 3,3 потери и 1,7 перехвата за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoМайами
logoКаспарас Якучионис
logoНБА
logoНикола Йович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марио Чалмерс: «Майами» нужен настоящий разыгрывающий. Хирро должен набирать очки»
вчера, 12:22
«Майами» может выкупить контракт Терри Розира
628 августа, 16:50
Эрик Споэльстра: «Мне нравится, когда Никола Йович ездит в сборную. Каждый раз он возвращается все более зрелым»
25 августа, 19:20
Главные новости
Крис Гантнер: «Леброн слабо исполняет не только штрафные, но и свободные попытки»
5 минут назад
Евробаскет-2025. Сборная Грузии разгромила Кипр, Италия встретится с Испанией и другие матчи
4932 минуты назадLive
Дени Авдия о матче против Словении: «У нас есть отличный план против Дончича»
38 минут назад
Бретт Сигел: «Все указывает на то, что «Буллз» и Джош Гидди найдут общий язык»
сегодня, 18:20
Тренер сборной Турции Эргин Атаман: «Интерес к НБА в Европе падает, а Евролига продолжает расти»
3сегодня, 17:59
«Мужики стучат мячом и получают по 30 млн, но никто не говорит, что это дичь». Модель OnlyFans ответила на выпады Майкла Портера
21сегодня, 17:58
Стивен Эй Смит заявил о возможном участии в президентских выборах США
1сегодня, 17:36
Зак Крам: «Ховарда недооценивают из-за того, как сложилась его карьера»
1сегодня, 17:28
Юсуф Нуркич об отсутствии Янниса: «Это почти ничего не изменило»
сегодня, 17:16
Шакил О’Нил: «Хотел убить Митча Капчака после обмена в «Хит»
1сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
12 минут назад
Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу
1сегодня, 17:44
Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»
сегодня, 15:20
«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем
сегодня, 13:35
Стефан Йович: «Моя задача – показать молодым парням, что значит эта форма»
сегодня, 13:21
Гилберт Аренас – Джеффу Тигу: «Кобе Брайант был великолепным защитником»
8сегодня, 12:29
Джефф Тиг о подписании Танасиса Адетокумбо: «Яннис – совладелец «Бакс»
сегодня, 11:29
«Открываешь страницу, а там здоровенная какаха». Брайан Шоу рассказал очередную туалетную историю о Шакиле О′Ниле
6сегодня, 11:09
Зоран Лукич: «Йокич не пытается звездить там, где не нужно»
сегодня, 09:57
Светислав Пешич: «Как мы можем изменить наши амбиции? Нас за это расстреляют»
1сегодня, 07:59