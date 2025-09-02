Никола Йович: «Очень удивился, когда «Хит» достался Якучионис, потому что думал, что его возьмут в топ-10»

Йович высоко оценил новичка «Майами».

«Я много знаю о том, как Якучионис играет. Я следил за ним в колледже, потому что он играл с моим очень хорошим другом Томиславом Ивишичем, поэтому я смотрел его матчи.

Очень удивился, когда «Хит» достался Якучионис, потому что действительно думал, что его возьмут в топ-10. Но для нас это, безусловно, хороший выбор. Он отличный игрок. Я с ним еще не общался, но не могу дождаться, чтобы увидеть его в игре. И я уверен, что он станет для нас отличным приобретением.

Очевидно, что в начале Летней лиги у него были небольшие трудности. Но у меня было то же самое. Уверен, что он станет хорошим игроком», – заключил Йович .

«Майами » выбрал Каспараса Якучиониса под 20-м номером на драфте-2025.

В калифорнийской Летней лиге 19-летний игрок в трех матчах в среднем набирал 4 очка (6,7% попаданий с игры, 0% из-за дуги, 83% с линии), 2 подбора, 2 передачи, 4 потери и 1,3 перехвата.

Однако в Лас-Вегасе показатели Якучиониса улучшились до 15 очков (44,8% с игры, 35,3% трехочковых, 100% с линии), 3,7 подбора, 3 передач, 3,3 потери и 1,7 перехвата за игру.