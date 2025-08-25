Мария Клюндикова набрала 13 очков за 13,5 минуты и помогла «Миннесоте» победить «Индиану»

Россиянка провела отличную игру.

Центровая «Линкс» Мария Клюндикова вошла в игру против «Фивер» со скамейки запасных и за 13,5 минуты на паркете успела записать на свой счет 13 очков (11 из них во второй четверти).

Центровая реализовала 6 из 7 бросков с игры, включая 1 из 2 трехочковых, а также собрала 3 подбора, отдала 2 передачи и сделала 1 блок-шот.

«Миннесота» была сильнее «Индианы» – 97:84.