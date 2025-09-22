  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Мария Клюндикова позволила «Миннесоте» выиграть 4-ю четверть (23:10) и матч, закончив игру с показателем полезности «+14»
4

Мария Клюндикова позволила «Миннесоте» выиграть 4-ю четверть (23:10) и матч, закончив игру с показателем полезности «+14»

Российская центровая внесла весомый вклад в победу.

После трех четвертей матча полуфинальной серии «Линкс» – «Меркури» счет был равным (59:59).

До заключительной 10-минутки Мария Клюндикова провела на паркете только 36 секунд, но 4-ю четверть центровая начала в старте.

За суммарные 8 минут на паркете на ее счету 4 очка, 4 подбора, 1 передача и 2 перехвата.

2 из 4 отскоков Клюндикова собрала на чужом щите, и оба раза дополнительные атаки оканчивались точными трехочковыми Кайлы Макбрайд.

Российская центровая закончила встречу с показателем полезности «+14», а «Миннесота» выиграла 4-ю четверть (23:10), а с ней и матч (82:69).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoженская НБА
logoМария Клюндикова (Вадеева)
Миннесота жен
Финикс жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
23+8+7 Кортни Уильямс помогли «Миннесоте» обыграть «Финикс» в первой игре серии
сегодня, 05:02Видео
Женская НБА. 1/2 финала. 34 очка Митчелл помогли «Индиане» справиться с «Лас-Вегасом» (1-0), «Миннесота» обыграла «Финикс» (1-0)
5сегодня, 04:11
Бэм Адебайо вручил Эйже Уилсон трофей MVP
3вчера, 15:13Видео
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «Мне не нужно быть Кобе, чтобы выиграть с Шаком чемпионский титул. Уэйд доказал это»
6 минут назад
Зак Рэндольф: «Большие» вымирают»
221 минуту назад
23+8+7 Кортни Уильямс помогли «Миннесоте» обыграть «Финикс» в первой игре серии
сегодня, 05:02Видео
Женская НБА. 1/2 финала. 34 очка Митчелл помогли «Индиане» справиться с «Лас-Вегасом» (1-0), «Миннесота» обыграла «Финикс» (1-0)
5сегодня, 04:11
34 очка Келси Митчелл помогли «Индиане» начать серию с «Лас-Вегасом» с победы
1вчера, 20:59Видео
«Олимпиакос», скорее всего, сосредоточится на подписании Дэлано Бэнтона, Монте Моррис затягивает переговоры
2вчера, 20:27
Джефф Тиг: «У Порзингиса контрактный год, «Атланта» выйдет в финал конференции»
9вчера, 19:55
Пол Пирс: «Джейлену Брауну нельзя подходить к сезону с целью набирать побольше очков, чтобы компенсировать отсутствие Джейсона Тейтума»
1вчера, 19:20
Джеймс Уорти: «Лука Дончич похож на Мэджика Джонсона умением фиксировать обстановку у себя в голове»
1вчера, 19:05
Джеймс Уорти: «Деандре Эйтону пришло время понюхать пороху. Стать охотником»
7вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Джеремайя Робинсон-Эрл присоединится к «Далласу»
50 минут назад
«Денвер» подписал защитника Джаванте Маккоя
сегодня, 05:43
«Автодор» победил в домашнем товарищеском турнире памяти В. Е. Родионова, обыграв МБА-МАИ в финале
вчера, 19:45
«Локомотив-Кубань» уступил «Тюрк Телекому» (82:96) и завершил серию матчей в Турции с результатом 4-3
вчера, 18:40
«Астана» будет выступать в дивизионе West Asia League в азиатском турнире FIBA WASL
вчера, 18:22Фото
Наталия Фураева: «Участие команд Евролиги в Суперкубке несомненно придает дополнительную ответственность, будем тренировать психологию»
вчера, 17:10
Бэм Адебайо вручил Эйже Уилсон трофей MVP
3вчера, 15:13Видео
Зоран Драгич присоединился к хорватскому «Сплиту»
вчера, 14:59Фото
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Партизан» взял верх над «Сиднеем», «Панатинаикос» крупно победил «Аделаиду» и выиграл турнир
вчера, 13:38
Грант Уильямс и Джош Грин пропустят тренировочный лагерь «Шарлотт»
вчера, 12:30