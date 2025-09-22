Мария Клюндикова позволила «Миннесоте» выиграть 4-ю четверть (23:10) и матч, закончив игру с показателем полезности «+14»

Российская центровая внесла весомый вклад в победу.

После трех четвертей матча полуфинальной серии «Линкс» – «Меркури» счет был равным (59:59).

До заключительной 10-минутки Мария Клюндикова провела на паркете только 36 секунд, но 4-ю четверть центровая начала в старте.

За суммарные 8 минут на паркете на ее счету 4 очка, 4 подбора, 1 передача и 2 перехвата.

2 из 4 отскоков Клюндикова собрала на чужом щите, и оба раза дополнительные атаки оканчивались точными трехочковыми Кайлы Макбрайд.

Российская центровая закончила встречу с показателем полезности «+14», а «Миннесота » выиграла 4-ю четверть (23:10), а с ней и матч (82:69).