Мария Клюндикова позволила «Миннесоте» выиграть 4-ю четверть (23:10) и матч, закончив игру с показателем полезности «+14»
Российская центровая внесла весомый вклад в победу.
После трех четвертей матча полуфинальной серии «Линкс» – «Меркури» счет был равным (59:59).
До заключительной 10-минутки Мария Клюндикова провела на паркете только 36 секунд, но 4-ю четверть центровая начала в старте.
За суммарные 8 минут на паркете на ее счету 4 очка, 4 подбора, 1 передача и 2 перехвата.
2 из 4 отскоков Клюндикова собрала на чужом щите, и оба раза дополнительные атаки оканчивались точными трехочковыми Кайлы Макбрайд.
Российская центровая закончила встречу с показателем полезности «+14», а «Миннесота» выиграла 4-ю четверть (23:10), а с ней и матч (82:69).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
