Генеральный менеджер НБА: «Анферни Саймонс станет лучшим бомбардиром «Селтикс»
Анонимный руководитель считает, что Саймонс обойдет Брауна по результативности.
«Держу пари, он будет их лучшим бомбардиром. Даже с учетом Джейлена. У него будет много владений, а этот парень действительно умеет забивать. В свой контрактный год он будет бросать без ограничений.
Саймонс набирал в среднем 20 очков на Западе. Тогда что он покажет на Востоке, где конкуренция значительно ниже? Он будет набирать много и стабильно», – сказал генеральный менеджер.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Heavy Sports
