Брайан Робб: «Анферни Саймонс – последний крупный зарплатный актив «Селтикс» в возможной сделке, они будут осторожны»

Репортер Брайан Робб описал ситуацию с Анферни Саймонсом.

26-летний защитник перешел из «Портленда» в «Бостон » этим летом в обмен на Дрю Холидэя.

«Селтикс» протестировали рынок по поводу спроса на Саймонса летом и не нашли ничего интересного для них, что неудивительно. Позиция разыгрывающего – одна из самых глубоких в лиге, а Саймонс слишком дорог с учетом своих недостатков в защите. Пара травм и переходов могут изменить приоритеты для участников плей-офф по ходу сезона, но пока все более-менее удовлетворены своими составами.

«Селтикс» надо учитывать свои цели по построению конкурентного состава. Если оставлять текущее ядро неизменным, Саймонс становится единственным крупным зарплатным активом (28 миллионов), так что клубу нужно осторожно подходить к его обмену, который, вероятно, закроет дальнейшие возможности для борьбы за крупную рыбу», – рассудил репортер.