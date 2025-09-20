  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Робб: «Анферни Саймонс – последний крупный зарплатный актив «Селтикс» в возможной сделке, они будут осторожны»
1

Брайан Робб: «Анферни Саймонс – последний крупный зарплатный актив «Селтикс» в возможной сделке, они будут осторожны»

Репортер Брайан Робб описал ситуацию с Анферни Саймонсом.

26-летний защитник перешел из «Портленда» в «Бостон» этим летом в обмен на Дрю Холидэя.

«Селтикс» протестировали рынок по поводу спроса на Саймонса летом и не нашли ничего интересного для них, что неудивительно. Позиция разыгрывающего – одна из самых глубоких в лиге, а Саймонс слишком дорог с учетом своих недостатков в защите. Пара травм и переходов могут изменить приоритеты для участников плей-офф по ходу сезона, но пока все более-менее удовлетворены своими составами.

«Селтикс» надо учитывать свои цели по построению конкурентного состава. Если оставлять текущее ядро неизменным, Саймонс становится единственным крупным зарплатным активом (28 миллионов), так что клубу нужно осторожно подходить к его обмену, который, вероятно, закроет дальнейшие возможности для борьбы за крупную рыбу», – рассудил репортер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mass Live
logoАнферни Саймонс
logoБостон
logoНБА
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Браун о возможном переходе в «Атланту»: «Никогда не знаешь... Моя бабушка была бы не против»
310 сентября, 15:40
«Селтикс» не исключают обмен Анферни Саймонса
130 августа, 15:53
Генеральный менеджер НБА: «Анферни Саймонс станет лучшим бомбардиром «Селтикс»
128 августа, 19:40
Главные новости
Лонни Уокер: «Активный переход игроков из НБА в Европу начался благодаря Кендрику Нанну»
6 минут назад
Неэмиаш Кета, скорее всего, получит главную роль в передней линии «Бостона»
53 минуты назад
МБА-МАИ официально объявила о продлении контракта с Андреем Зубковым
2сегодня, 14:40Фото
Кайри Ирвинг: «Реабилитация проходит невероятно успешно»
сегодня, 14:25
Андрей Зубков останется в МБА-МАИ
сегодня, 14:10
Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги обыграла «Иллаварру» и вышла в финал, «Аль-Ахли» победил «Уцуномию»
сегодня, 13:59
Эндрю Нембхард: «В этом году возвращаюсь на 1-ю позицию»
сегодня, 13:58
Уилли Грин: «Джордан Пул готов сделать новый шаг вперед»
4сегодня, 12:32
«Леброн меня выбесил». Остин Ривз рассказал о единственном случае, когда он подумал, что баскетбол не для него
сегодня, 11:59
Агент Куминги: «Есть большой шанс, что Джонатана обменяют, и это произойдет в середине сезона»
2сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник Дэмой Ходж присоединится к тренировочному лагерю «Далласа»
19 минут назад
Защитники Дэвид Дьюк и Дэмион Бо пройдут просмотр в «Финиксе»
1сегодня, 14:34
Отказ «Финикса» от платного регионального кабельного телевещания привел к двукратному росту зрительской аудитории
сегодня, 13:34
Чус Матео: «Жена хочет, чтобы я быстрее снова начал тренировать и убрал руки от ее сада»
сегодня, 13:20
14-летний Джереми Готье (229 см) продемонстрировал дальний бросок и завершение из-под кольца
1сегодня, 11:13Видео
«Вашингтон» подписал Шарифа Купера на двусторонний контракт
сегодня, 07:06
Джеймс Харден поздравил Сату Сабалли и Кали Коппер с победой над «Нью-Йорком»
1сегодня, 04:48Видео
24-летний форвард Джейлен Бриджес пройдет просмотр в «Бостоне»
вчера, 19:30
Кендалл Браун поборется за место на двустороннем контракте на сборах «Селтикс»
вчера, 18:29
«Самара» рассмотрит вариант аренды Александра Летино
вчера, 18:08