Леброн Джеймс о Деннисе Шредере: «Если он войдет в Зал славы, я не буду удивлен»

Леброн Джеймс и Стив Нэш считают, что Шредер достоин войти в Зал славы.

Стив Нэш : «Он должен быть членом Зала славы. Задумайтесь: он был MVP чемпионата мира, MVP Евробаскета, финалистом или полуфиналистом Олимпиады. Разве это не кандидат в Зал славы? И я имею в виду не Зал славы ФИБА».

Леброн Джеймс : «Да, я видел много его статистики и достижений этим летом после Евробаскета. Если это произойдет, я не скажу: «О Боже, я так удивлен». Нет, он очень усердно работает».

Нэш : «Люди попадают в Зал славы за карьеру в колледже, школе. Это часть головоломки: он отличный игрок НБА, да, но не уровня символической сборной НБА . В некоторых матчах он играе на таком уровне. Но то, как он доминирует в международном баскетболе».

Джеймс : «Международный баскетбол – это большая часть нашей игры. То, чего достигают такие игроки, как Шредер, важно и входит в общую картину истории баскетбола».

В сентябре Деннис Шредер привел сборную Германию к победе на Евробаскете-2025, набирая в среднем 20,9 очка и 6,6 передачи за турнир и получив награду MVP.