Харри Джайлз подписал контракт с «Цзянсу Дрэгонс»

Экс-игрок НБА Харри Джайлз продолжит карьеру в «Цзянсу Дрэгонс».

Китайский клуб официально объявил о подписании контракта с 27-летним центровым .

В прошлом сезоне баскетболист выступал за другую команду китайского чемпионата – «Шаньси Лунгс», набирая в среднем 7,8 очка и 5,2 подбора за 11 минут на паркете.

Харри Джайлз был выбран «Сакраменто» на драфте НБА-2017 под 20-м номером. За карьеру в лиге он провел 165 матчей, выступая не только за «Кингз», но также за «Портленд», «Бруклин» и «Лейкерс».