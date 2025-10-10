  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА и CBA подписали соглашение о сотрудничестве, одна из целей – развитие молодых китайских игроков
0

НБА и CBA подписали соглашение о сотрудничестве, одна из целей – развитие молодых китайских игроков

НБА нацелилась на китайскую молодежь.

Лига подписала соглашение с китайской CBA, выводящее взаимоотношения на «качественно новый уровень».

«Эта кооперация станет продолжением наших длительных усилий по развитию баскетбола в Китае.

С нетерпением ожидаем возможности помочь в развитии следующего поколения игроков НБА и женской НБА из Китая», – поделился Адам Сильвер.

Один из пунктов соглашения – возможность китайских сборных тренироваться и соревноваться в США, включая участие в Летней лиге.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майка Чана
чемпионат Китая
logoНБА
logoАдам Сильвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Майк Данливи: «Стив Керр может оставаться в «Уорриорз» столько, сколько захочет»
2 минуты назад
Травма Леброна Джеймса случилась в конце июля, форвард пропустил 2,5 месяца обычной подготовки
125 минут назад
Евролига. 20+12 от Монеке помогли «Црвене Звезде» обыграть «Фенербахче», «Жальгирис» играет с «Баварией» и другие матчи
143 минуты назадLive
Девин Букер и Диллон Брукс пообщались с Дэвидом Бекхэмом и Джеки Чаном после матча в Макао
347 минут назадВидео
НБА. Предсезонные матчи. «Бруклин» уступил «Финиксу» по итогам овертайма, «Сан-Антонио» встретится с «Ютой» и другие матчи
16сегодня, 19:29Live
Женская НБА. Финал. «Лас-Вегас» попробует завершить серию против «Финикса»
1сегодня, 19:29
Лука Дончич назвал Виктора Вембаньяму и Кайри Ирвинга вероятными финалистами турнира один на один в НБА
4сегодня, 19:25
Маркус Смарт: «Планирую сыграть в «предсезонке», но пока не знаю, когда»
1сегодня, 19:15
Дэвион Митчелл близок к возвращению в состав «Хит» и может сыграть против «Орландо»
сегодня, 18:59
Уилсон, Коллиер, Томас, Митчелл и Грэй – в 1-й символической пятерке женской НБА
сегодня, 18:42Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Скотти Уилбекин вошел в заявку «Фенербахче» на матч с «Црвеной Звездой»
58 минут назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» разгромил «Бююкчекмедже»
сегодня, 18:23
Гарретт Невельс не сыграет в матче с УНИКСом
сегодня, 18:20
Егор Дёмин пообщался с Сергеем Кущенко в Макао
1сегодня, 16:45Фото
«Иди туда, где ты нужен». Филип Петрушев рассказал о переходе в «Дубай»
сегодня, 16:17
Кеннет Фарид продолжит карьеру на Тайване
1сегодня, 14:15
Джо Инглс пропустит минимум неделю из-за травмы паха
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
сегодня, 12:32
Президент «Галатасарая»: «Мы получили приглашение в Лигу Европы под эгидой НБА»
сегодня, 11:38
Богдан Богданович не смог доиграть матч против «Гуанчжоу» из-за травмы спины
2сегодня, 10:56