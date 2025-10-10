НБА и CBA подписали соглашение о сотрудничестве, одна из целей – развитие молодых китайских игроков

НБА нацелилась на китайскую молодежь.

Лига подписала соглашение с китайской CBA, выводящее взаимоотношения на «качественно новый уровень».

«Эта кооперация станет продолжением наших длительных усилий по развитию баскетбола в Китае.

С нетерпением ожидаем возможности помочь в развитии следующего поколения игроков НБА и женской НБА из Китая», – поделился Адам Сильвер.

Один из пунктов соглашения – возможность китайских сборных тренироваться и соревноваться в США, включая участие в Летней лиге.