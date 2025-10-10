НБА и CBA подписали соглашение о сотрудничестве, одна из целей – развитие молодых китайских игроков
НБА нацелилась на китайскую молодежь.
Лига подписала соглашение с китайской CBA, выводящее взаимоотношения на «качественно новый уровень».
«Эта кооперация станет продолжением наших длительных усилий по развитию баскетбола в Китае.
С нетерпением ожидаем возможности помочь в развитии следующего поколения игроков НБА и женской НБА из Китая», – поделился Адам Сильвер.
Один из пунктов соглашения – возможность китайских сборных тренироваться и соревноваться в США, включая участие в Летней лиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майка Чана
