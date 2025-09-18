Хассан Уайтсайд попытался продолжить карьеру в Китае, но провалил просмотр в «Шанхае»
Хассан Уайтсайд тренировался с «Шаркс».
36-летний центровой, объявивший о завершении карьеры в прошлом году, продолжил выступление на профессиональном уровне в Пуэрто-Рико.
В сентябре «большой» попытался присоединиться к китайской команде. Просмотр игрока в «Шанхае» с предсезонными играми против команд из Японии, закончился неудачей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Чжана Дуо
