Хассан Уайтсайд попытался продолжить карьеру в Китае, но провалил просмотр в «Шанхае»

Хассан Уайтсайд тренировался с «Шаркс».

36-летний центровой, объявивший о завершении карьеры в прошлом году, продолжил выступление на профессиональном уровне в Пуэрто-Рико.

В сентябре «большой» попытался присоединиться к китайской команде. Просмотр игрока в «Шанхае» с предсезонными играми против команд из Японии, закончился неудачей.