0

Хассан Уайтсайд попытался продолжить карьеру в Китае, но провалил просмотр в «Шанхае»

Хассан Уайтсайд тренировался с «Шаркс».

36-летний центровой, объявивший о завершении карьеры в прошлом году, продолжил выступление на профессиональном уровне в Пуэрто-Рико.

В сентябре «большой» попытался присоединиться к китайской команде. Просмотр игрока в «Шанхае» с предсезонными играми против команд из Японии, закончился неудачей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Чжана Дуо
logoХассан Уайтсайд
чемпионат Китая
Шанхай Шаркс
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Бывший защитник «Орландо» Тревелин Куин перешел в «Гуандун»
135 минут назад
Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги сыграет с «Фламенго», «Аль-Ахли» встретится с «Уникахой»
40 минут назадLive
«Клипперс» отправили мошенникам из Aspiration еще 118 миллионов долларов за 18 месяцев, когда компания нуждалась в финансах
454 минуты назад
Шейн Ларкин: «Когда у меня были проблемы с ОКР, добирался до баскетбольной площадки, и все проходило»
3сегодня, 09:15
Пау Газоль: «Очень понравились эмоции Янниса Адетокумбо и его любовь к своей стране»
сегодня, 08:55
Олден Полинис: «Когда Леброн побеждает – дело в нем. Когда проигрывает – дело в его партнерах»
4сегодня, 08:40
Кевин Дюрэнт: «Надеюсь играть до 40 с лишним лет»
2сегодня, 08:20
У Кевина Дюрэнта нет доступа к своему криптокошельку с инвестициями с 2016 года
4сегодня, 08:08
Адам Сильвер: «Мир становится сложнее, мы скорректируем финансовые правила лиги»
1сегодня, 07:40
Джейлен Уильямс: «Понял, что я в НБА надолго, только после 40 очков в финале»
4сегодня, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Майами» не стремится обменивать Эндрю Уиггинса и хочет оценить нынешний состав в официальных матчах
2сегодня, 07:53
Кристиан Шумейт присоединится к тренировочному лагерю «Нового Орлеана»
сегодня, 07:16
Кевин Дюрэнт прокомментировал слова Патрика Беверли о Трэе Янге: «Прекращай, братишка, это звучит как бред»
1сегодня, 05:40
«Миннесота» просмотрит 26-летнего защитника Ножела Истерна
сегодня, 05:15
«Бруклин» подписал частично гарантированный контракт с Д’Андре Дэвисом и отчислил Дэвида Муоку
сегодня, 04:16
Дилан Озетковски: «Брал пример с Кевина Гарнетта и Хакима Оладжувона»
2вчера, 21:01
Андре Миллер о своем рационе во времена игры в НБА: «Бургеры, картошка фри, пиццы»
18вчера, 20:37
Руди Фернандес и Светислав Пешич вошли в Зал славы испанского баскетбола
вчера, 19:21
Майкл Мэлоун продолжит работу аналитиком ESPN в сезоне-2025/26
1вчера, 18:54
Журналист Далтон Джонсон: «Джимми Батлер связался с руководством «Уорриорз», чтобы узнать их план»
7вчера, 18:19