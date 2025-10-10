У Уэстбрука есть предложение от китайского клуба, которое в 4 раза превышает возможный контракт в НБА

Расселл Уэстбрук может продолжить карьеру в Китае.

По словам обозревателя из Сакраменто Кармайкла Дэйва, 36-летним разыгрывающим интересуется китайский клуб, который готов выписать MVP НБА 2017 года солидный контракт.

«Я услышал кое-что от человека, которому достаточно доверяю, чтобы не проигнорировать сказанное: у Уэстбрука , вероятно, есть предложение из Китая примерно на полсезона. И это почти в четыре раза больше того, что ему могут предложить «Кингз», – заявил журналист.

Уэстбрук остается свободным агентом после сезона в «Денвере».