0

Лонни Уокер: «Активный переход игроков из НБА в Европу начался благодаря Кендрику Нанну»

Лонни Уокер порассуждал об оживлении межконтинентального трансферного рынка.

Евролига стала более привлекательной для американских игроков из НБА.

26-летний защитник Лонни Уокер, выбранный 18-м на драфте-2018, перешел в «Жальгирис» в 2024 году и начнет новый сезон в «Маккаби» после короткого возвращения в НБА.

«Все началось благодаря Кендрику Нанну. Он стал одним из пионеров перехода из НБА в Европу (2023), показал, что американцам может быть комфортно здесь.

Когда такое происходит с подобным игроком, это имеет эффект домино. Потом присоединился и я. Теперь все больше и больше американцев переезжают. Стараюсь открыто отвечать на их вопросы и объяснять им разницу НБА и Евролиги», – заявил Уокер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
